Elden Ring, l’aggiornamento con il ray tracing è in arrivo?

È ormai da tempo che si vocifera dell’arrivo della famosa patch per Elden Ring con il supporto per il ray tracing. From Software lo aveva rivelato sin da subito che il gioco avrebbe ricevuto questo tipo di aggiornamento nel periodo post-lancio, ma ad oggi non è mai stato fatto alcun annuncio in merito. A quanto pare, però, le cose potrebbero presto cambiare.

Un noto datamainer, Sekiro Dubi, a cui si devono diverse scoperte relative al gioco di FromSoftware, ha notato alcuni cambiamenti nel database Steam che fanno pensare che l’attesa patch sia in arrivo.

Questo è stato portato alla mia attenzione dalla pagina SteamDB di Elden Ring… Anche se non so cosa significhi, posso solo dire che ha l’odore della famosa patch Ray Tracing. Domani?”, recita il cinguettio di Sekiro Dubi.

Cook if you gotta cook, but the smell is killing me pic.twitter.com/HGGbdCMG35 — Sekiro Dubi (Elden Ring Expansion at home) (@sekirodubi) March 1, 2023

In un messaggio successivo, Sekiro Dubi ha evidenziato un altro cambiamento nel database Steam del gioco che ha rafforzato ancora di più i suoi sospetti.

Naturalmente non sappiamo se queste modifiche al database Steam siano necessariamente legate alla patch Ray Tracing, né tantomeno se le novità verranno annunciate già domani. Per scoprirlo, dunque ci resta dunque che attendere comunicazioni ufficiali in merito da parte di FromSoftware.

Intanto, vi ricordiamo che in questi giorni è stata finalmente annunciata l’espansione di Elden Ring, Shadow of Erdtree. Non sono stati rivelati dettagli in merito, ma sappiamo che arriverà nei prossimi mesi e che si tratterà di un DLC decisamente corposo.