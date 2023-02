Offerte eBay: Apple iPhone 14 5G 128GB Midnight in forte sconto

Le offerte eBay di oggi ci portano in sconto il Apple iPhone 14 5G 128GB Midnight ad un prezzo in super sconto.

Grazie alle offerte di eBay è possibile mettere mano su un Apple iPhone 14 5G 128GB Midnight a un prezzo che risulta decisamente scontato, considerando che si tratta di pagare una cifra davvero bassa. Non sappiamo ancora quanti pezzi sono rimasti, ma è segnalato che sono rimasti pochi pezzi.

Come sempre è possibile effettuare il reso dopo l’acquisto, in questo caso entro un massimo di 30 giorni, seppur l’acquirente sarà costretto a pagare le spede di spedizione. Lo sconto porta il dispositivo, uno degli ultimi iPhone usciti in commercio, al prezzo di 784,90€, una cifra davvero bassa. Il venditore in questione è eshopping.srl, che vanta 8003 feedback, di cui 99,2% positivi.

Apple iPhone 14 è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, una fotocamera capace di registrare in Dolby Vision 4K fino a 30 fps e una batteria dotata di un’autonomia di 20 ore di riproduzione video.

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.