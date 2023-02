Offerte eBay: Pokémon Scarlatto in forte sconto grazie al coupon

Le offerte di eBay permettono di mettere mano su Pokémon Scarlatto completamente in italiano a prezzo scontato, visto che si parla di una riduzione rispetto al totale non indifferente, disponibile dalla giornata di oggi e fino alla fine della validità del nuovo coupon.

Attraverso il link qui sopra potete quindi accedere alla pagina ufficiale del prodotto e ancora per pichi giorni mettere mano sul nuovo gioco dedicato a queste piccole creature, perfetto per i veri appassionati del mondo Pokémon che vogliono affacciarsi alla prossima generazione.

Il prezzo a cui viene venduto Pokémon Scarlatto è 49,99€, con la spedizione che risulta gratuita in tre giorni, e con la possibilità di procedere con il rimborso entro un totale di 14 giorni. In questo caso le spese sono a carico del compratore. Potrete far scendere il prezzo a 44,91€ grazie al nuovo coupon CASA23, che taglia ulteriormente il prezzo di 4,99€ (ma solo se non l’avete usato più di tre volte).

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.