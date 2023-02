Offerte eBay: console Nintendo Switch Lite in forte sconto con il coupon

Le offerte eBay di oggi ci portano una Nintendo Switch Lite in sconto, ad un prezzo davvero eccezionale. Il prodotto è venduto a 188,91€: per proseguire con l’acquisto vi invitiamo a cliccare al link in basso. La console è coperta da garanzia italia 24 mesi e permette anche di restituire il prodotto entro 30 giorni.

Il venditore in questione è grandestore, che con il suo feedback positivo al 100% offre poi una spedizione veloce e il pagamento con PayPal e carta di credito (Visa, Mastercard, American Express).

La nuova piattaforma di Nintendo, arrivata prima di Switch OLED, si presenta a un prezzo maggiormente contenuto per via dell’assenza di compatibilità con il dock, il che rende di conseguenza il dispositivo esclusivamente portatile, in quanto non è possibile sfruttare la sua feature di piattaforma ibrida collegandolo a un TV.

La console che potete acquistare a questo prezzo è disponibile in tutte e tre le colorazioni base. Con la Nintendo Switch Lite parliamo di una console portatile che perde la funzione ibrida che ha la versione standard, ma permette con le sue dimensioni ridotte di essere ancora più trasportabile e portatile.

