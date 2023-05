Offerte eBay: PS5 standard con God of War Ragnarok in forte sconto con il coupon di maggio 2023

Le offerte eBay di oggi ci propongono uno sconto per una PS5 standard con God of War Ragnarok, utilizzando il coupon di maggio. Vediamo il prezzo finale.

Le offerte eBay di oggi ci permettono di acquistare una PS5 standard con God of War Ragnarok. Il prezzo finale, con il coupon MAGGIO23EDAYS, è di 466,65€, invece di 549,00€. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box che trovate qui sotto:

Grazie al nuovo coupon eBay di maggio, potete dunque acquistare questo prodotto a prezzo scontato. Precisamente, il codice MAGGIO23EDAYS consente di avere accesso ad uno sconto del 15% su una spesa minima di 20€ per un massimo di 100€. Il codice può essere usato per un massimo di 2 volte per ogni utente e a ogni utilizzo garantisce uno sconto massimo di 200€. Il coupon è valido fino alle 23:59 del 25 maggio 2023.

Il venditore è pskmegastore con il 99.2% di feedback positivo. La spedizione è gratuita ed è con correire espresso. Il pagamento è possibile con PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay.

Il bundle include una PS5 in versione standard, ovvero con lettore ottico più un controller DualSense e i cavi per l’alimentazione e la connessione HDMI al televisore. Inoltre, il pacchetto include anche un codice per God of War Ragnarok, l’ultimo capitolo dell’acclamata serie targata Santa Monica Studio.

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a LegaNerd.com