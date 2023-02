Offerte eBay: Nintendo Switch Standard V2 in forte sconto con il coupon

Le offerte eBay di oggi ci portano in sconto la Nintendo Switch Standard V2 ad un prezzo in super sconto grazie al coupon.

Grazie alle offerte di eBay è possibile mettere mano su Nintendo Switch a un prezzo che risulta decisamente scontato, considerando che si tratta di pagare solamente 247,50€ rispetto al prezzo classico. Non sappiamo ancora quanti pezzi sono rimasti, ma è segnalato che sono rimasti pochi pezzi.

Come sempre è possibile effettuare il reso dopo l’acquisto, in questo caso entro un massimo di 30 giorni, seppur l’acquirente sarà costretto a pagare le spede di spedizione. Lo sconto è fruibile grazie al coupon per la casa che vi permette di avere il 10% di sconto, utilizzabile un massimo di tre volte per account e per un massimo di 100€ di sconto. Il codice è CASA23.

Si tratta del modello V2 della Console Nintendo Switch classica, con colorazione blu e rossa. Possiede 32GB di memoria integrata, espandibile con le microSD, e ha uno schermo con risoluzione 1280×720.

La console ibrida Nintendo Switch è una console casalinga rivoluzionaria che non solo si connette al televisore di casa, ma si trasforma anche in un sistema da gioco portatile grazie al suo schermo da 6,2 pollici con touch screen multi-touch capacitivo.

