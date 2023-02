Windows 11, addio task manager: i processi potranno essere terminati dalla barra delle applicazioni

Windows 11 potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli utenti terminano i processi grazie ad una nuova funzione nascosta. Addio al task manager: un domani potrebbe essere possibile terminare ogni processo comodamente dalla tasbar. Insomma, l’operazione sarà decisamente più facile e alla portata di tutti.

Oggi per terminare un processo che non risponde (o che sta aggravando le prestazioni del computer) gli utenti devono usare la nota combinazione Ctrl + Alt + Canc e aprire il task manager, che in italiano viene chiamato gestione attività.

E quindi selezionare il processo interessato e ordinare che venga terminato. Un’operazione lunga e tediosa, ma soprattutto non immediata per gli utenti meno esperti.

Le cose potrebbero cambiare rapidamente. L’ultimissima build del sistema operativo rilasciata ieri sera, e solo per gli utenti Insider iscritti al Dev Channel, la 25300, nasconde infatti una funzione dormiente, che va attivata utilizzando un processo in più passaggi (trovate le istruzioni complete nel link in fonte).

La nuova funzione consente di sbloccare la possibilità di terminare ogni passaggio direttamente dalla barra delle applicazioni. Basta cliccare con il tasto destro del mouse per aprire la jump list e quindi selezionare l’inedito comando “termina il processo”.

Come anticipato, si tratta di una funzione disponibile per pochi utenti e peraltro nascosta all’interno di una build sperimentale di Windows 11. Tuttavia è un indizio importante della direzione che Microsoft intente intraprendere in futuro. Vi aggiorneremo non appena emergeranno nuovi dettagli su una possibile release nella versione stabile di Windows 11.