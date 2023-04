Bing Image Creator arriva sulla barra laterale di Edge, ma per il momento è solo un test

La barra laterale di Microsoft Edge contiene molti strumenti che migliorano l’esperienza di navigazione web. Conteneva già una scorciatoia per Bing Chat e sembra che ora riceverà un nuovo strumento basato sull’intelligenza artificiale. Microsoft sta attualmente testando l’introduzione di Bing Image Creator nella barra laterale di Edge.

Mikhail Parakhin, N.1 della divisione pubblicità e servizi web di Microsoft, ha condiviso uno screenshot dello strumento in azione e alcuni dettagli sul futuro di Bing Image Creator. “Stiamo testando l’introduzione di questo nuovo strumento nella barra laterale di Edge: Bing Image Creator”. Parakhin ha spiegato che in questo modo gli utenti potranno generare un’immagine e inserirla direttamente nel contenuto a cui stanno lavorando. “Valuteremo l’engagement di questo nuovo strumento e in caso, se l’adesione del pubblico non sarà entusiasmante, lo sposteremo in un’altra parte del browser”.

Chi ha ricevuto la nuova feature dovrebbe vedere l’icona di Bing Image Creator nella barra laterale di Edge, dove è già presente l’icona per aprire il chatbot. Per il momento la funzione è in fase di test limitata: il roll-out sta avvenendo un po’ alla volta e non tutti gli utenti riceveranno fin da subito l’accesso a Image Creator direttamente dalla barra laterale.