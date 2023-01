Kena: addio alla scritta ‘per sempre’, i prezzi potranno essere aumentati unilateralmente

Dallo scorso 25 gennaio, Kena ha rimosso la dicitura "per sempre" dal materiale promozionale di tutte le sue offerte. I vecchi utenti non hanno motivi di temere null

Kena, il provider virtuale di TIM, ha recentemente effettuato un importante cambiamento nelle sue tariffe. A dare la notizia è il sito specializzato MondoMobileWeb: dallo scorso 25 gennaio, Kena ha rimosso la dicitura “per sempre” dal materiale promozionale di tutte le sue offerte.

Si trattava di un vero e proprio vincolo, che impegnava l’operatore virtuale a non rimodulare unilateralmente – e in chiave peggiorativa – le offerte sottoscritte dagli utenti. Insomma, parliamo di quel modello virtuoso che è in Italia è stato introdotto dall’operatore francese Iliad e che era stato poi replicato da alcuni operatori concorrenti.

Si tratta, a dire il vero, dell’ultimo step di un processo di revisione che era già iniziato alcuni mesi fa. Kena aveva già tolto la dicitura ‘per sempre’ dal documento di trasparenza tariffaria. Ad ogni modo, essendo la scritta ancora presente nel materiale promozionale, la rimozione dal documento di per sé non era sufficiente ad annullare la promessa di non aumentare i prezzi.

A dire il vero, non sappiamo con certezza nemmeno cosa succederà a chi ha sottoscritto il piano dopo questa data. Banalmente perché Kena fino ad oggi si è sempre comportata in modo corretto e non ha mai imposto unilateralmente delle rimodulazioni peggiorative nemmeno a quegli utenti che avevano sottoscritto le sue offerte senza la protezione della dicitura “per sempre”. Di certo c’è che tutti gli utenti che hanno sottoscritto un piano tariffario prima del 25 gennaio continueranno a poter beneficiare del precedente regime, e dunque le loro tariffe non subiranno aumenti.

Da diverso tempo, tutti i principali operatori del mercato stanno implementando soluzioni estremamente aggressive e ben diverse da una semplice rimodulazione, integrando – con il benestare delle authority – meccanismi di adeguamento automatico dei prezzi all’inflazione.