Storie di Kirby: disponibile il sesto episodio tutto dedicato a San Valentino

Oggi è San Valentino e Nintendo ha pensato bene di festeggiarlo pubblicando il sesto il sesto video racconto delle Storie di Kirby. In questo nuovo episodio, accompagneremo il piccolo Kirby alla scoperta del vero significato dell’amore.

L’Abbraccio di Kirby racconta del legame nato tra la dolce Adeleine, una ragazza innamorata, e il paffuto esserino rosa. Attraverso il tenero abbraccio della ragazza e non solo, Kirby conoscerà finalmente cosa significa provare quel sentimento tanto speciale che è l’amore. Vediamo il filmato:

Questa dolcissima iniziativa fa parte delle attività promosse da Nintendo per celebrare i trent’anni di Kirby. Questi splendidi video racconti narrano le avventure del piccolo Kirby e dei suoi amici e sono stati ideati con l’obiettivo di far conoscere ai più piccoli uno dei più teneri personaggi del mondo Nintendo.

Vi ricordiamo che questa è solo una delle tante iniziative ideate per festeggiare il compleanno dell’iconico personaggio di Nintendo, che includono diverse attività dedicate allo storico franchise. Ma non è tutto: l’account Twitter ufficiale di Kirby in versione giapponese ha promesso l’arrivo di altrettante novità per i festeggiamenti del compleanno di Kirby.