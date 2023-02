Fiori: il significato dei simboli di San Valentino

Nonostante le difficoltà climatiche e l’aumento dei costi di produzione, i florovivaisti italiani offrono ancora una vasta varietà di fiori. San Valentino rappresenta un’occasione importante per l’omaggio floreale, con tendenza a diversificare i tipi di fiori, puntando anche su primule, azalee e orchidee italiane. Del resto, i fiori sono da sempre un modo per esprimere i propri sentimenti senza spendere troppo e sono preferiti ai cioccolatini che potrebbero compromettere la forma fisica.

Anche la Coldiretti ha dichiarato che i fiori italiani sono i più profumati in quanto non devono affrontare lunghi viaggi e molti produttori selezionano varietà con aromi intensi e unici. I giovani florovivaisti della Coldiretti hanno inoltre inviato un mazzo di fiori come segno di pace e amore al cantante Blanco che aveva distrutto l’allestimento floreale al festival di Sanremo. La confederazione dei coltivatori sottolinea oltretutto l’importanza della scelta del tipo di fiori per San Valentino, poiché ognuno di essi ha un significato particolare.

Ad esempio, le rose rosse rappresentano passione, quelle bianco amore puro, mentre il colore giallo potrebbe esprimere gelosia o amore in declino. Anche altri fiori come il ranuncolo, la calendula, il garofano e il tulipano hanno significati specifici a seconda del colore. La Coldiretti avverte di prestare attenzione alla scelta dei fiori per evitare gaffe e invita a scegliere sempre un numero dispari in segno d’amore quando si costruisce un bouquet.

La più famosa organizzazione agricola italiana suggerisce poi come mantenere il dono d’amore più a lungo: una volta a casa, è necessario accorciare i gambi tagliando 3-4 centimetri con un coltello affilato e netto e obliquo. L’acqua deve essere cambiata ogni giorno e mantenuta fresca e pulita. Si può sciogliere un’aspirina o 3-4 gocce di candeggina per litro d’acqua per prevenire la formazione di batteri. Importante è poi evitare l’esposizione alla luce diretta, alle correnti d’aria e fonti di calore. I fiori devono inoltre essere tenuti lontani dalla frutta per allungare la loro vita.