Da A Way Out a Super Mario Bros. Wonder, ecco la lista dei dieci migliori videogiochi da giocare in coppia per la serata più romantica dell’anno.

Avete già pensato a cosa fare a San Valentino insieme alla vostra dolce metà? Se siete dei veri nerd, sicuramente non vorrete rinunciare al divertimento. Certo, le idee per movimentare la serata dopo una bella cena a lume di candela non mancano, ma se amate entrambi i videogiochi, condividere pad e divano resta sempre la scelta migliore per creare la giusta atmosfera.

Del resto, il panorama videoludico è ricco di storie emozionanti e coinvolgenti e di avventure pensate proprio per essere vissute in condivisione. Ma quale videogioco scegliere? Per aiutarvi a selezionare il titolo più adatto alle vostre esigenze, abbiamo pensato bene di raccogliere per voi quelli che secondo noi sono i 10 migliori videogiochi da giocare in coppia a San Valentino tra storie appassionanti, balli sfrenati e thriller al cardiopalma.

Super Mario Bros. Wonder

Iniziamo la nostra carrellata dei migliori 10 videogiochi da giocare in coppia a San Valentino con uno dei titoli migliori dello scorso anno: Super Mario Bros. Wonder. Coloratissimo, folle e surreale, il nuovo capitolo della serie 2D dedicata alle avventure del celebre idraulico baffuto offre tantissimi livelli da giocare in cooperativa con diversi personaggi tra cui scegliere, alcuni dei quali con caratteristiche davvero uniche. I nuovissimi Fiori Meraviglia poi sono una chicca in più poiché arricchiscono il gameplay con possibilità inedite capaci di alterare gli elementi di gioco per creare situazioni a dir poco fuori di testa e divertentissime.

Super Mario Bros. Wonder è disponibile per Nintendo Switch.

A Way Out

Coinvolgente, appassionante e adrenalinico, A Way Out è un gioco perfetto da giocare in due, soprattutto se amate le avventure dinamiche e gli inseguimenti al cardiopalma. La straordinaria opera di Josef Fares ci mette nei panni di due detenuti che tentano di fuggire dalla prigione.

Per farlo, dovrete riuscire a collaborare efficacemente per superare tutti gli ostacoli che incontrerete sul vostro cammino: dovrete stabilire un piano d’azione, studiare ogni mossa durante le fasi stealth e coordinare i vostri movimenti. Ogni dettaglio è pensato per farvi vivere questa avventura in totale condivisione.

A Way Out è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X\S e pc.

It Takes Two

Cambiamo completamente registro con It Takes Two. Parliamo sempre di un’opera cooperativa firmata da Josef Fares, ma stavolta al centro del racconto troviamo una storia dai temi molto più profondi e sfaccettati rispetto a quella proposta da A Way Out. Nel gioco vestirete i panni una coppia sul punto di divorziare che si ritrova nel corpo di due bambole per colpa di un incantesimo lanciato involontariamente dalla figlia piccola. Intrappolati in un mondo fantastico e pieno di imprevedibili bizzarrie, dovremo unire le forze per superare insieme ogni sfida e salvare così la nostra relazione tra mini-giochi, indicati enigmi e pericolose insidie.

It Takes Two è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X\S, Nintendo Switch e pc.

Just Dance 2024

Se volete rendere la vostra serata ancor più movimentata, allora con Just Dance 2024 non potete assolutamente sbagliare. Ultimo capitolo della celebre saga rhytm game di casa Ubisoft, Just Dance 2024 vi farà scatenare in salotto insieme al vostro partner con ben 40 brani, partendo dagli ultimi successi fino ad arrivare ai classici più amati, come “Flowers” di Miley Cyrus, “Tití Me Preguntó” di Bad Bunny, “How You Like That” delle BLACKPINK e “I Want to Dance With Somebody” di Whitney Houston!” e tantissime altre.

Just Dance 2024 è disponibile per PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch.

Street Fighter 6

Scelta sicuramente insolita per una serata romantica, ma se avete un conto in sospeso con la vostra metà potreste sempre scegliere di risolverlo alla vecchia maniera, ossia con una bella partita a Street Fighter 6. L’ultimo capitolo del celebre picchiato Capcom è ricchissimo di contenuti tra modalità online, versus, arcade, tutorial, guide ai singoli personaggi e tanto altro. Inoltre, questa nuova edizione offre un’esperienza ancor più profonda e rifinita rispetto al passato e capace di offrirvi ore e ore di divertimento tra un match e l’altro.

Street Fighter 6 è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Mario Kart 8 Deluxe

Qualora invece voleste optare per un titolo più immediato, senza però rinunciare al gusto per la sfida, allora Mario Kart 8 Deluxe potrebbe rivelarsi la scelta giusta. Del resto, per rendere speciale una serata romantica, non c’è niente di meglio che sfidarsi in gare folli a tutta velocità cercando di evitare gusci, banane e altre stranezze. Il gioco, propone decine di circuiti differenti, che aumentano ulteriormente di numero grazie al Pass percorsi aggiuntivi.

Mario Kart 8 Deluxe è disponibile per Nintendo Switch.

Haven

Piccola perla del panorama videoludico indipendente, Haven è un’evocativa avventura cooperativa che racconta la storia di due amanti che hanno rinunciato a tutto e sono fuggiti in un pianeta sperduto per restare insieme.

Potete vestire i panni di entrambi i protagonisti, Yu e Kay e vivere un’esperienza incentrata sul rapporto di coppia. Haven è un interessante titolo dai ritmi rilassati capace di mescolare combattimenti ed esplorazione, il tutto condito da dialoghi ben strutturati che aiutano ad esplorare il rapporto di coppia dei due protagonisti.

Haven è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5.

Overcooked 2

Cucina e videogiochi sono da sempre un binomio vincente, ancor di più a San Valentino. Se state cercando un titolo leggero, spassoso e colorato, Overcooked 2 è sicuramente il gioco per voi.

Il seguito dell’apprezzato titolo di Ghost Town Games vi farà sbellicare dalle risate con la sua formula movimentata e ricca di novità. L’obiettivo ovviamente resta sempre lo stesso: dovrete riuscire a preparare con cura le pietanze da servire ai clienti e portarle in tavola in tempo prima che questi si spazientiscano e se ne vadano via sbraitando. Dovrete lavorare in sinergia, dividendovi le mansioni nei tempi stabiliti e operando in maniera coordinata. Ne sarete davvero capaci? Provateci!

Overcooked 2 è disponibile per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Swicth.

Keep Talking and Nobody Explodes

Disinnescare bombe potrebbe non essere il passatempo ideale da proporre a San Valentino, ma non quando si parla di videogiochi. E di questo gioco, in particolare: Keep Talking and Nobody Explodes è il gioco ideale per le coppie che amano spremere le meningi e risolvere ogni tipo di enigma insieme. In sostanza, funziona così: in questa divertentissima esperienza cooperativa uno di voi avrà il compito di armeggiare con fili, bottoni e leve mentre l’altro dovrà sfogliare un manuale e dare precise istruzioni all’altro su cosa fare. Ovviamente sarà essenziale riuscire a lavorare in sinergia poiché anche un solo errore vi costerà caro. Dunque preparatevi ad essere attenti e a valutare ogni vostra mossa. Un errore potrebbe portarvi a fare “boom”, anche nella vostra relazione, dunque giocateci con cautela.

Keep Talking and Nobody Explodes è disponibile per PC, PS4, iOS e Android.

Mario Party Superstars

Chiudiamo questa carrellata dei migliori 10 videogiochi da giocare in coppia per San Valentino con un classico intramontabile: Mario Party Superstars. Il re dei mingiame torna con un’edizione ricchissima con 5 tabelloni classici dei giochi per Nintendo 64. L’obiettivo del gioco resta come sempre quello di accumulare più Superstelle possibili, sfidandovi a colpi di mini-giochi. Attenzione, però, perché le Superstelle si possono anche rubare o ottenere come bonus a fine partita, ribaltando la classifica e aggiungendo anche un bel po’ di pepe alla vostra partita. Riuscirete ad avere la meglio?

Mario Party Superstars è disponibile in esclusiva su Nintendo Swicth.