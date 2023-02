La giornata più sdolcinata dell’anno si sta avvicinando. Si, è arrivato quel periodo dell’anno in cui a molti, me compresa, piace trascorrere le sarete avvolti dal morbido calore di una coperta, accoccolati sul divano di casa e magari con in mano un’ottima cioccolata calda accompagnata da qualche gustoso dolcetto di Carnevale. Bene, quest’anno avremo diverse nuove rom-com che potranno tenerci compagnia. Non solo streaming ma anche cinema, si perché la programmazione del 2023 è davvero interessante per gli appassionati di storie d’amore. Inoltre se siete stufi delle solite commedie romantiche ecco nuovi titoli perfetti per la serata più romantica dell’anno. Ecco qui 10 film romantici per tutti i gusti, alcuni decisamente smielati altri meno, che potrete trovare su una delle tante piattaforma streaming oppure in noleggio o acquisto video on demand o in altri casi direttamente al cinema.

Come sempre, prima di ogni consiglio, troverete il trailer di riferimento per potere verificare di persona se il film in questione è di vostro gradimento. Iniziamo!

At Midnight (Paramount+)

Forse non ne avrete ancora sentito parlare ma sono certa che dopo aver visto il trailer sceglierete di dare un’occasione a At Midnight, la nuova commedia romantica firmata Paramount+.

Io l’ho già vista e posso confermarvi che se amate le fiabe Disney questa è la storia perfetta. Dolce, dalla regia particolarmente fiabesca e colorata, non può mancare nella maratona di San Valentino. Dura poco più di un’ora e 30n minuti ed è davvero divertente. Se amate le vibes latino americane vi regalerà una piccola gioia.

Nel film vedremo la nascita della storia d’amore tra Alejandro (il Diego Boneta di Luis Miguel e Rock of Ages) e Sophie (la Monica Barbaro di Top Gun: Maverick e UnReal). Alejandro è l’ambizioso junior manager dell’hotel in cui soggiornano Sophie e il resto del cast e della produzione del nuovo film sui supereroi in voga al momento. “L’obiettivo di Alejandro è aprire un boutique hotel tutto suo, mentre Sophie è una stella del cinema che cerca di farsi strada tra le complicate politiche di Hollywood, con la speranza di ottenere uno spin-off dedicato al suo personaggio nella saga in cui recita” si legge nella sinossi fornita dal sito. Un giorno, però, Sophie coglierà sul fatto il suo ragazzo, nonché co-star Adam (Anders Holm) mentre la tradisce… “In questo film non mi sentirete cantare, ma mi vedrete ballare con la mia co-star Monica Barbaro” ha anticipato Boneta durante la presentazione del film ai TCA “At Midnight è una lettera d’amore al Messico. Non ci sono abbastanza rom-com ambientate lì sulla stessa scia di Vicky Cristina Barcelona e o Midnight in Paris. E il Messico qui è un personaggio vero e proprio, e lo vedrete attraverso lo sguardo del regista Jonah Feingold”.

Alejandro è un ambizioso direttore d’albergo mentre Sophie è una star del cinema che si muove con scaltrezza nelle dinamiche di Hollywood. Lui è concentrato sull’apertura del suo hotel boutique. Lei cerca di concentrarsi sulle riprese del suo nuovo film di supereroi Super Society 3, nella speranza di ottenere un proprio spinoff, ma scopre che il suo co-protagonista e fidanzato Adam la tradisce.

Da me o da te (Netflix)

La commedia romantica firmata Netflix del 2023 è Da me o da te, il film diretto da Aline Brosh McKenna. Si tratta di una storia di un’amicizia lunga vent’anni, quella tra Debbie (Reese Witherspoon) e Peter (Ashton Kutcher). I due hanno vite diametralmente opposte, Debbie è una mamma single che vive a Los Angeles e Peter è un single dalla vita frenetica che vive a New York.

I due decidono di scambiarsi le vite per una settimana trasferendosi una nella casa dell’altro. Sarà l’occasione per entrambi di entrare in contatto con realtà diverse e scoprire lati sconosciuti di se stessi. Peter scoprirà cosa vuol dire fare il genitore di un adolescente e Debbie aprirà di nuovo il suo cuore all’amore, dopo tanto tempo.

Nel maggio 2020 è stato annunciato che Aline Brosh McKenne (che ha già firmato successi come Il Diavolo Veste Prada e Crazy Ex-Girlfriend) avrebbe fatto il suo esordio alla regia in un film scritto da lei e con Reese Witherspoon nel ruolo della protagonista. Nell’agosto dell’anno successivo Ashton Kutcher si è unito al cast.

Le riprese si sono svolte a Brooklyn nell’autunno 2021.

Diretto da Aline Brosh McKenna, nel cast di Your Place or Mine troviamo anche Steve Zahn, Tig Notaro, Griffin Matthews e Zoe Chao, ricordandovi che questa commedia romantica debutterà su Netflix il 10 febbraio.

Sapete quando si dice: l’attore è proprio uguale al suo personaggio? Quando si crea quell’associazione incredibile tra interprete ed attore che si finisce per associarli? Ecco in questo caso è accaduto l’esatto opposto. Mi spero meglio. Sembra proprio che i personaggi di Debbie e Peter siano stati scritti pensando ai loro interpreti. Fin da subito vi accorgerete, se conoscete anche solo un minimo i due attori, che i loro personaggi gli assomigliano in maniera incredibile. Debbie è la frizzantezza di Reese e Peter è l’essere dolcemente impacciato di Ashton. La pellicola diventa così incredibilmente credibile e la coppia funziona in maniera molto naturale. La recitazione dei due attori segue la loro personalità, sono incredibilmente spontanei. La storia cresce i maniera molto naturale e concreta. Sia quando sono fan tanti che nelle pochissime scene in cui sono vicini, sono autentici.

Come vi accennavo prima questo rom-com è un vero e proprio comfort movie, uno di quei film da gustare nelle giornate no. Avete presente i giorni in cui siete giù di morale? Ecco in questi giorni questa è la storia perfetta. Si tratta di una commedia romantica che gli americani definirebbero terribilmente “cute”. È il tipo di film che una figlia può vedere con la propria madre senza provare imbarazzo, le scene spicy sono davvero poche e ben costruite. Non sono inserite per il semplice gusto di farlo ma hanno una loro ragione nel contenuto generale della trama. In sostanza vi consiglio vivamente la visione del film.

Un matrimonio esplosivo (Amazon Prime Video)

Se amate JLo questo film non potete perderlo. Un matrimonio esplosivo vi aspetta solo su Amazon Prime Video. Diretto da Jason Moore e scritto da Mark Hammer, il film vede nel cast anche Jennifer Coolidge, Sônia Braga, Cheech Marin, Selena Tan, D’Arcy Carden, Callie Hernandez, Desmin Borges, Steve Coulter, Alberto Isaac e Lenny Kravitz.

Ecco la sinossi ufficiale:

In Shotgun Wedding, Darcy (Jennifer Lopez) e Tom (Josh Duhamel) riuniscono le loro adorabili ma molto supponenti famiglie per la location di nozze definitiva, proprio mentre la coppia inizia a vacillaree. E se ciò non fosse bastato a minacciare la celebrazione, tutti i partecipanti alla festa vengono presi in ostaggio. “‘Finchè morte non ci separi” assume un significato completamente nuovo in questa avventura esilarante e adrenalinica in cui Darcy e Tom devono cercare di salvare i loro cari, se non decidono di uccidersi a vicenda.

Somebody I Used to Know (Amazon Prime Video)

Ecco il film diretto da Dave Franco e co-sceneggiato insieme a sua moglie Alison Brie.

La storia di Somebody I Used To Know ruota attorno alla sua protagonista e a una scelta che la porterà ad allontanarsi dalla sua vita per cercare di rilassarsi tornando alle radici. Ally (Alison Brie) è dipendente dal lavoro e nella città in cui è cresciuta trascorre una notte ricordando il passato insieme al suo ex fidanzato Sean (Jay Ellis). Quegli istanti spensierati cominceranno a mettere in dubbio le scelte che ha fatto fino a quel momento, e la situazione diventa poi ancora più surreale quando incontra Cassidy (Kiersey Clemons), una giovane che le ricorda come era anni prima.

Dave Franco e Alison Brie avevano già collaborato con la casa di produzione Black Bear dopo il successo dell’horror The Rental, accolto in modo positivo dalla critica e dal pubblico.

Julie Rapaport di Amazon Studios ha dichiarato: “Dave e Alison hanno re-immaginato un genere molto amato in un modo deliziosamente moderno. Non potremmo essere più elettrizzati nel guardare questo incredibile cast portare in vita il film, seguendo la visione di Dave, e di collaborare con Temple Hill e Black Bear per portarla sullo schermo”.

Ticket to paradise (a noleggio)

I premi Oscar George Clooney e Julia Roberts sono i protagonisti di Ticket To Paradise, una commedia romantica che racconta come le seconde possibilità possano sorprenderci.

Clooney e Roberts si calano nei panni di due ex che si ritrovano in una missione comune per impedire alla figlia innamorata di commettere il loro stesso errore.

Forse non ne avevamo bisogno ma come si fa a dire di no ad una pellicola che dopo anni riesce a riportate al cinema sia George Clooney che Julia Roberts? I due attori di fama mondiale sono i protagonisti della nuova rom-com con vibes tropicali. Divertente e a tratti poco realista, forse la sceneggiatura lascia troppo spazio ai sogni ad occhi aperti. Carpe diem è il motto del film, l’amore trova sempre le sue strade. È impossibile non concedere un’opportunità al lungometraggio che è riuscito nell’impresa più impensabile degli ultimi anni: unire in un solo film George Clooney e Julia Roberts.

Prodotto da Working Title, Smokehouse Pictures e Red Om Films.

Diretto da Ol Parker (Mamma Mia! Ci Risiamo, sceneggiatore dei film Marigold Hotel) dalla sua sceneggiatura con Daniel Pipski, Ticket to Paradise è prodotto da Tim Bevan (L’ora più buia, The Danish Girl) e Eric Fellner (La teoria del tutto, Les Misérables) per Working Title, da Sarah Harvey (Marigold Hotel, co-produttrice di In Bruges – La coscienza dell’assassino), da Deborah Balderstone (Palm Beach, Gone), da George Clooney e del premio Oscar Grant Heslov (Argo, The Midnight Sky) per Smokehouse Pictures e da Julia Roberts e Lisa Roberts Gillan e Marisa Yeres Gill (entrambe co-produttrici della serie Homecoming) per Red Om Films.

What’s Love? (al cinema dal 16 marzo, perché San Valentino più proseguire anche dopo febbraio)

Si, questa pellicola non sarà disponibile in sala prima della festa più romantica dell’anno ma non potevo non inserirlo nella lista delle nuove pellicole rom-com del 2023. Inoltre, a mia discolpa il film doveva uscire nelle sale entro il 2022 quindi avremo già dovuto vederlo, tutta via sussiste un’altra ragione per cui ho scelto di inserirlo nella lista.

What’s Love? è il nuovo film di Shekhar Kapur con la candidata ai Golden Globe Lily James, Shazad Latif e la Premio Oscar Emma Thompson. Una divertente ed emozionante commedia romantica che si è aggiudicata il Premio Ugo Tognazzi per la Miglior Commedia alla Festa del Cinema di Roma. Nell’attesa dell’arrivo in sala, What’s love presenta un mese di amore e risate al cinema con cinque commedie che hanno fatto sognare e innamorare, una ogni lunedì dal 13 febbraio al 13 marzo: Notting Hill, Il diario di Bridget Jones, Love actually, Questione di tempo e Yesterday. La rassegna si concluderà con la proiezione in anteprima di What’s Love?. Ecco perché ho scelto di inserire la pellicola all’interno dei consigli.

Questa la sinossi di What’s Love:

Due amici d’infanzia alla soglia dei trent’anni devono fare i conti con le tradizioni culturali delle loro famiglie, anche e soprattutto in tema di amore. Zoe (Lily James) è alle prese con le richieste dell’eccentrica madre Cath (Emma Thompson) e con gli appuntamenti online, mentre Kazim (Shazad Latif) è spinto dai genitori verso un matrimonio combinato. Zoe filma lo speranzoso viaggio di Kazim da Londra a Lahore per sposare una sconosciuta e inizia a chiedersi se potrebbe avere qualcosa da imparare da un approccio così diverso alla ricerca dell’amore. Entrambi dovranno trovare la via giusta per ascoltare il proprio cuore.

Something from Tiffany’s (Amazon Prime Video)

Se amate New York, Zoey Deutch e i gioielli di Tiffany ecco il film perfetto. È appena sbarcato su Amazon Prime Video Something from Tiffany’s o Un regalo da Tiffany, la nuova commedia romantica con protagonista Zoey Deutch. Una pellicola davvero piacevole, divertente e spensierata. È dolce e coinvolgente, dura soltanto 1 ora e 30 minuti e vi terrà incollati allo schermo.

La trama parte presentandoci due coppie: una affiatata e pronta a fare il grande balzo in direzione del matrimonio, l’altra felice ma non troppo e sicuramente lontana dal momento in cui ha senso parlare di nozze. Un giorno i maschietti della coppia si recano ad acquistare un regalo per le loro compagne. Il negozio è il medesimo e così i pacchetti vengono scambiati: chi doveva ricevere un anello di fidanzamento ottiene degli orecchini, e viceversa. La confusione porta a conseguenze inaspettate, prima fra tutte l’incontro fra la lei di una coppia e il lui dell’altra. Che potrebbero essere anime gemelle.

“Something From Tiffany’s” è l’adattamento dell’omonimo romanzo scritto da Melissa Hill e pubblicato in Italia con il titolo ‘Un regalo da Tiffany’. La sceneggiatura del film è stata firmata da Tamara Chestna, al terzo credito in carriera dopo ‘After’, ‘Girl Power – La rivoluzione comincia a scuola’ e ‘Sneakerentola’. Alla regia troviamo invece Daryl Wein, autore in precedenza di titoli come ‘Sex Positive’, ‘Consumed’ e ‘White Rabbit’.

Nel cast troverete: Zoey Deutch (Not Okay, Come far perdere la testa al capo, The Politician), Ray Nicholson (Panic), Kendrick Sampson (Le regole del delitto perfetto) e Shay Mitchell (Pretty Little Liars).

About Fate (La scelta del destino, Amazon Prime Video)

Se amate Emma Roberts non potete perdere About Fate! Due persone che credono nell’amore sembrano incapaci di trovarne il vero significato. Una serie di inaspettati eventi li porta a incontrarsi durante un Capodanno tempestoso, dando vita a situazioni divertenti e caotiche.

Margot Hayes, agente immobiliare, e Griffin Reed, avvocato, vivono in case molto simili. Il 30 dicembre, Margot spera di essere proposta dal suo ragazzo Kip, in modo che possa andare al matrimonio di sua sorella fidanzata. Tuttavia, quando ciò non accade, se ne va.

Nel frattempo, nello stesso ristorante, Griffin cerca di fare la proposta alla sua ragazza, l’influencer Clementine. Ma, insiste che lo faccia per lei pubblicamente la notte successiva.

Poi si ubriaca di giorno con i suoi amici e quando gli ordinano un taxi, danno all’autista l’indirizzo sbagliato: quello di Margot, che tra l’altro è molto simile al suo.

Griffin, aprendo la porta con la chiave lasciata sotto il vaso di fiori di Margot, nota che il gatto ha un aspetto diverso e l’appartamento ha un aspetto strano. Ma non se ne accorge perchè ubriaco e si addormenta. Ma da lì a poco arriva Margot. E i due si incontrano..

Magic Mike – The Last Dance (al cinema)

A febbraio arriva la commedia musicale “Magic Mike – The Last Dance”, terzo capitolo del franchise ‘Magic Mike’. Dopo lo straordinario successo di critica e pubblico, Magic Mike – The Last Dance riunisce nuovamente il team creativo del primo film: Channing Tatum riprende il ruolo di Mike Lane, mentre Steven Soderbergh torna alla regia del film, basato su una sceneggiatura di Reid Carolin, già autore dei primi due capitoli della saga. Protagonista al fianco di Tatum è Salma Hayek Pinault (“House of Gucci”, “Come ti ammazzo il bodyguard 2: La moglie del sicario”).

Dopo una lunga pausa e in seguito ad un affare fallito che lo ha lasciato al verde, costringendolo a lavorare come bar tender nei locali della Florida, per “Magic” Mike Lane (Tatum) è giunta l’ora di tornare sul palco. Con la speranza di partecipare a quello che considera l’ultimo show della sua carriera, Mike si dirige a Londra con una donna ricca e altolocata (Salma Hayek Pinault) che lo attira con un’offerta che non può rifiutare… e un’agenda già pianificata. La posta in gioco è altissima quando Mike scopre cosa ha veramente in mente la donna: riuscirà, insieme ad un nuovo gruppo di ballerini da rimettere in carreggiata, ad essere in grado di farcela?

I produttori del film sono Nick Wechsler, Gregory Jacobs, Tatum, Carolin e Piter Kiernan; mentre Julie M. Anderson è la produttrice esecutiva.

Fanno parte del cast insieme a Tatum e alla Hayek Pinault: Ayub Khan Din (“Ackley Bridge”); la new entry Jemelia George; Juliette Motamed (“We Are Lady Parts”) e Vicki Pepperdine (“Johnny English colpisce ancora”).

Il team creativo di Soderbergh che ha lavorato dietro le quinte, include lo scenografo Pat Campbell (“The Bastard Son & The Devil Himself”), il costumista Christopher Peterson (“The Irishman”) e il supervisore musicale Season Kent (“KIMI”, “Lasciali parlare”), con le coreografie di Alison Faulk e Luke Broadlick, già entrambi parte del franchise di “Magic Mike”.