Zoolander: il ritorno del personaggio di Ben Stiller nello spot del Super Bowl

13—Feb—2023

Il Super Bowl 2023 ha dato spazio anche ad uno spot in cui il protagonista è Ben Stiller che torna a interpretare il suo personaggio di Zoolander, e non solo. Il character viene introdotto in una pubblicità della Pepsi.

Ecco lo spot con Ben Stiller dedicato alla Pepsi, in cui viene ripreso anche l’iconico Zoolander.

Tra le citazioni che vengono fatte nello spot ci sta Tropic Thunder, ma anche The Martian, il lungometraggio con Matt Damon protagonista; e poi ancora il film premio Oscar The Revenant con Leonardo DiCaprio protagonista.

Il grosso dilemma che pone Ben Stiller durante lo spot è “grande interpretazione o grande gusto?”, con l’attore che s’interroga su ciò che viene considerato reale o che, invece, appartiene alla finzione.

Ben Stiller ha interpretato il personaggio di Zoolander nel film del 2001, divenuto un cult, e che ha a che fare con il mondo della moda. Il character è ritornato anche per l’atteso sequel che è uscito nelle sale cinematografiche nel 2016.

