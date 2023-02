Blockbuster: il buffo spot in occasione del Super Bowl

Il messaggio è chiaro e, a suo modo, accattivante:

“Quando il mondo giungerà alla fine… e internet non trasmetterà più… noi saremo ancora qui. L’ultimo Blockbuster al mondo noleggerà film fino alla fine dei tempi.”

Come sappiamo, Blockbuster ha chiuso oramai molto tempo fa ma esistono alcuni store che ne mantengono ancora le vestigia, proponendo, oltre (o più che) il noleggio la vendita di home video, videogiochi, gadget, snack etc. Una serie tv per Netflix è stata recentemente ispirata da questa singolare attività, anche se è andata ben presto incontro al declino, venendo cancellata dopo una sola stagione.

Eppure, il negozio di Bend, Oregon, che si fregia di etichetta di ultimo Blockbuster d’America, non ci sta all’oblio e, anzi, rilancia la sua presenza sul mercato (locale, ma con fama internazionale) tramite un simpatico spot, lanciato in occasione del Super Bowl.

Naturalmente, per motivi di costo, la reclame non è andata in onda allo stadio o in tv durante la seguitissima partita finale di campionato, ma sui social, in contemporanea, naturalmente indirizzata ai nostalgici. Realizzato con uno stile squisitamente retrò da prima metà degli anni ’90, vede una blatta (insetto notoriamente tra i più coriacei) aggirarsi su un pianeta sconvolto da una qualche catastrofe: in questo spettrale paesaggio post-apocalittico, trova rifugio nel Blockbuster di Bend, ancora aperto.

Un’idea decisamente accattivante e che sta catalizzando l’attenzione dei media – non solo locali – sullo store, che per portare avanti la campagna mette a noleggio anche una vera e propria VHS con lo spot stesso.

