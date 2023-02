Three Identical Strangers: Ben Stiller protagonista della serie TV

Ben Stiller sarà il protagonista della serie TV Three Identical Strangers, in cui interpreterà tre personaggi diversi.

Un report di Variety ha rivelato che Ben Stiller sarà il protagonista della serie TV Three Identical Strangers in cui andrà a interpretare tre personaggi diversi. Si tratta di un progetto tratto da un documentario che porta lo stesso nome.

Three Identical Strangers riporterà Ben Stiller al centro dello schermo dopo un periodo di assenza, considerando che la sua ultima comparsa in un lungometraggio è stata nel 2017 in Brad’s Status, mentre si tratterà della prima volta per lui in una serie televisiva.

Three Identical Strangers racconta la storia di Edward Galland, David Kellman, e Robert Shafran, tre fratelli separati alla nascita e adottati da famiglie diverse. Il trio scopre dell’esitenza reciproca nel 1980, con i fratelli che finiscono per essere messi al centro di di un vero e proprio caso mediatico, ed il loro percorso li porterà, alla fine, ad aprire un ristorante. Successivamente si scoprì che i tre furono separati deliberatamente alla nascita per motivi scientifici: ognuno dei fratelli era stato portato in famiglie di ceto e potere economico differente.

Three Identical Strangers sarà una miniserie in cui Ben Stiller farà anche da produttore, affiancato da Amy Lippman, Sidney Kimmel, John Penotti, Charlie Corwin, Marcy Ross di SK Global, Piers Vellacott, Dimitri Doganis, Tim Wardle di RAW, Emmeline Yang Hankins, Mark O’Connor di SK Global, Dan Braun, Josh Braun di Submarine.

Ben Stiller in Ucraina

Negli ultimi tempi Ben Stiller è stato molto impegnato sul fronte sociale e politico, considerando che lo scorso anno si è recato in Ucraina ed ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Durante il colloquio con Zelensky l’interprete ha dichiarato: