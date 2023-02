Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, lo spot del Super Bowl e i character poster

Un altro spot del Super Bowl viene ufficialmente anticipato: si tratta questa volta di quello relativo a Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, già disponibile peraltro (grazie a Paramount e Eagle Pictures) anche in versione italiana, insieme ai character poster del “party” protagonista, che vi mostriamo di seguito.

Questo è Edgin, il nostro bardo. #ChrisPine #DnDIlFilm #DnD #DungeonsDragons Posted by Paramount Pictures on Friday, February 10, 2023

Colpisci prima, chiedi dopo. Giusto, Holga? Michelle Rodriguez #DnDIlFilm #DnD #DungeonsDragons Posted by Paramount Pictures on Friday, February 10, 2023

Ricordiamo che Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri sarà solo l’inizio per il nuovo corso transmediale del brand: Hasbro e Paramount hanno deciso di consolidare la propria collaborazione con un nuovo progetto basato sullo storico franchise derivato dal gioco di ruolo più celebre. La nuova iterazione sarà una serie tv di Dungeons & Dragons, che andrà in onda (naturalmente!) su Paramount+, che sta cercando di ingrandire il suo parco titoli con Originals di richiamo.

Xenk sa sempre cosa fare. #RegeJeanPage #DnDIlFilm #DnD #DungeonsDragons Posted by Paramount Pictures on Friday, February 10, 2023

Simon ha il tocco magico. #JusticeSmith #DnDIlFilm #DnD #DungeonsDragons Posted by Paramount Pictures on Friday, February 10, 2023

Dungeons & Dragons potrebbe essere uno di questi, e L’onore dei Ladri sarà ottimo per tastare il terreno in merito: con la quantità di materiale a disposizione c’è la possibilità di realizzare non solo molteplici stagioni, ma anche molteplici serie parallele, un vero e proprio multiverso di storie con ambientazioni leggendarie e, magari, personaggi originali, proprio come per il lungometraggio cinematografico in uscita.

Doric ha qualche trucco nella manica. #SophiaLillis #DnDIlFilm #DnD #DungeonsDragons Posted by Paramount Pictures on Friday, February 10, 2023

Non sono state diramate info specifiche in merito, se non il nome del cineasta che scriverà le sceneggiature e dirigerà la prima puntata: Rawson Marshall Thurber, che ha nel curriculum Red Notice, action movie di punta di Netflix per il 2021 con Gal Gadot, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds. La pellicola sarà una co-produzione Paramount Pictures ed eOne, divisione cinematografica di Hasbro acquisita nel 2019.

Sinossi:

Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate. Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladriporta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un’avventura divertente e ricca di azione.

