Red Notice: la rivalità tra i protagonisti e i veri furti d’arte che hanno ispirato la serie

Netflix ha rilasciato due divertenti featurette per Red Notice, il film d'azione con Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds.

28—Nov—2021 / 11:00 AM

Se i “colpi” di Ryan Reynolds e Gal Gadot in Red Notice vi sono sembrati troppo audaci… forse non conoscete queste storie vere: ecco sette veri furti leggendari di opere d’arte… compreso quello dell’italiano che rubò la Gioconda. In più, una buffa featurette riguardo la rivalità dei personaggi di Reynolds, Gadot e Dwayne Johnson nel film.

Red Notice è stato scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber, mentre la produzione è stata affidata a Beau Flynn (FlynnPictureCo), Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia (Seven Bucks Productions) e Rawson Marshall Thurber.

Questa la sinossi ufficiale:

Un Red Notice emesso dall’Interpol è un avviso globale per dare la caccia e catturare i criminali più ricercati al mondo. Ma quando un’audace rapina riunisce il miglior profiler dell’FBI (Johnson) e due criminali rivali (Gadot, Reynolds), non si può dire cosa accadrà.

Leggi anche la recensione del film: