Durante la recente call dedicata ai risultati finanziari dell’azienda, il CEO di Reddit Steve Huffman ha annunciato l’intenzione di consentire agli utenti di guadagnare denaro sulla piattaforma entro la fine dell’anno.

Il dirigente ha sottolineato che l’azienda sta lavorando ad una strategia per abilitare la monetizzazione all’interno della sua piattaforma per sviluppatori, il che permetterà agli utenti di creare contenuti e micro-app, guadagnando denaro. Huffman ha anche evidenziato che attualmente gli utenti di Reddit effettuano oltre un miliardo di ricerche mensili, e l’azienda prevede di migliorare l’esperienza di ricerca introducendo pagine di risultati potenziate dall’IA per riassumere e raccomandare contenuti.

Equilibrio tra Monetizzazione e Cultura di Reddit

Huffman si è dimostrato cosciente delle preoccupazioni che questa novità potrebbe suscitare in parte della community. Il CEO ha spiegato che l’azienda si è presa il tempo necessario per comprendere come assicurarsi che la monetizzazione non rovinasse la cultura di Reddit.

Pertanto, il nuovo modello di monetizzazione, che sarà simile a quanto offerto su piattaforme rivali come YouTube e Twitter, non andrà ad intaccare in alcun modo l’attuale versione della piattaforma, che è e continuerà ad essere completamente gratuita e fondata sulla reciproca generosità degli utenti.

Tra le diverse opzioni di monetizzazione, l’azienda ha valutato l’idea di consentire la creazione di aree esclusive e private all’interno dei subreddit, disponibili esclusivamente agli abbonati. Tra le altre cose, presto sarà possibile creare applicazioni interattive per Reddit, come classifiche per i giochi, widget in grado di seguire l’andamento del prezzo dei prodotti finanziari e via dicendo. Gli utenti potranno acquistare contenuti all’interno di queste app, ricompensando in questo modo i loro sviluppatori.

I risultati deludano gli azionisti: Reddit crolla in borsa

Le azioni di Reddit sono scese del 4% nel trading after-hours nonostante i risultati del secondo trimestre abbiano superato le aspettative di utili e ricavi. Gli analisti attribuiscono il calo al rallentamento della crescita dei ricavi per utente. Nonostante un incremento annuale del 51% degli utenti nel secondo trimestre, l’incremento medio dei ricavi per utente (ARPU) è stato solo del 2%, a testimonianza del fatto che la piattaforma non ha ancora ben capito come monetizzare la sua enorme base utenti.

Guardando avanti, Reddit prevede ricavi per il terzo trimestre compresi tra 290 milioni e 310 milioni di dollari, indicando una piccola crescita sequenziale. La monetizzazione dei contenuti e delle micro-app, nel prossimo futuro, giocherà un ruolo fondamentale nell’aumentare il coinvolgimento degli utenti, aprendo le porte a nuove opportunità di guadagno per l’azienda.