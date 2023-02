Riddick: in lavorazione un nuovo film con Vin Diesel

Dopo i primi tre film della saga, le storie di Riddick ritorneranno con un quarto capitolo che sarà intitolato Riddick: Furya. Nel lungometraggio ci sarà il ritorno di Vin Diesel, che farà da protagonsita ma anche da produttore del progetto.

Riddick: Furya vedrà il ritorno di David Twohy, il regista e sceneggiatore che ha lavorato ai precedenti tre capitoli della saga. Tra gli alti produttori ci sarà Samantha Vincent. Nel nuovo lungometraggio Riddick ritornerà a casa, un luogo che ricorda a malapena, ma dovrà vedersela con dei nuovi nemici che i Furyan sono chiamati a combattere.

David Twohy ha dichiarato sul progetto:

I nostri fan ci hanno chiesto un nuovo film per anni, ed ora siamo pronti ad offrire loro questa nuova chiamata alle armi. La mia collaborazione con Vin Diesel dura ormai da vent’anni, ed insieme abbiamo creato tre film, due videogiochi, una serie animata ed un fumetto. In questo nuovo capitolo torneremo nel mondo di Riddick e ne esploreremo le origini.

Ricordiamo che il primo film della saga è stato Pitch Black, uscito nel 2000, seguito da The Chronicles of Riddick del 2004, e con il terzo capitolo titolato semplicemente Riddick (mentre il titolo doveva essere, inizialmente, The Chronicles of Riddick: Dead Man Stalking).

Ecco i trailer dei tre film.