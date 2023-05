Fast and Furious: Vin Diesel rivela che ci saranno spin-off ed un film al femminile

Vin Diesel ha rivelato alcuni dettagli sul futuro del franchise di Fast and Furious, anche se i film della saga principale si stanno avvicinando alla conclusione, l’interprete protagonista ha parlato di vari spin-off in lavorazione e di un film al femminile.

Ecco le sue parole:

Ho iniziato a sviluppare l’idea dello spin-off al femminile nel 2017, assieme ad altri spin-off. Prima arriverà il finale della saga e prima arriveranno anche gli spin-off. Pensare al finale della saga crea una sensazione agrodolce, ci sono tanti personaggi grandiosi e di talento, ed alcuni di essi hanno avuto troppo poco minutaggio sullo schermo. Si tratta di personaggi che attirano l’attenzione, e per questo è giusto dare loro più spazio.

I fan di Fast and Furious potranno ritrovare in Fast X diversi personaggi importanti e sorprendenti mancati nelle ultime produzioni della saga. In questo nuovo film Dom Toretto e la sua famiglia devono fare i conti con il passato. Dopo aver annientato in Fast Five il boss brasiliano Hernan Reyes, e dopo aver distrutto il suo impero a Rio De Janeiro, il figlio Dante si presenta in cerca di vendetta. Il suo obiettivo è quello di far pagare a Dom Toretto il più alto prezzo possibile per avergli portato via il padre.