Fast X: ecco il poster del film con Vin Diesel

Ecco il poster di Fast X, il decimo capitolo della saga di Fast and Furious con Vin Diesel protagonista. Il trailer uscirà a brevissimo.

Online è stato pubblicato il poster di Fast X, il nuovo lungometraggio con Vin Diesel protagonista che farà da penultimo capitolo alla saga. Nel post pubblicato su Instagram l’interprete Vin Diesel ha anche dichiarato che il trailer di Fast X uscirà il 10 febbraio.

Ecco l’immagine. La caption recita “la fine del percorso ha inizio”.

Il cast di Fast X sarà composto da Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron, Helen Mirren, Sung Kang, Michael Rooker, e Scott Eastwood. Mentre tra i nuovi membri possiamo menzionare Rita Moreno, Jason Momoa, Alan Ritchson, Daniela Melchior e Brie Larson.

Il lungometraggio avrà un costo veramente importante, considerando la cifra di 340 milioni di dollari stanziata per la produzione di Fast X. Una spesa che supera di gran lunga quella che è stata utilizzata per la realizzazione di Fast and Furious 9, che ha avuto un budget di 200 milioni di dollari. Parliamo perciò del 70% di incremento.

Se la cifra dovesse ulteriormente salire Fast X andrebbe a superare i film che fino ad ora sono considerati i più costosi della storia del cinema. Al primo posto è presente Pirati de Caraibi: Oltre i confini del Mare, uscito nel 2011, e costato 379 milioni di dollari. Al secondo posto c’è Avengers: Age of Ultron con 365 milioni, ed al terzo Avengers: Endgame con 356 milioni.