Fast X: il regista spiega il segreto per andare d’accordo con Vin Diesel

Spesso si è parlato dei rapporti tesi tra Vin Diesel e registi o interpreti dei film a cui l’attore ha partecipato (vedasi conflitti con Dwayne Johnson). Ma il filmmaker Louis Leterrier ha di recente spiegato il segreto per lavorare bene con l’interprete, dopo l’esperienza maturata con Fast X.

Ecco le sue parole:

Bisogna aver voglia di parlare delle stesse questioni, e di averle a cuore allo stesso modo. Ci vuole rispetto per il pubblico e per il cast, allo stesso modo in cui Vin Diesel intende questi principi. Nessun buon film viene realizzato nonostante la star, lo studio o tutto il resto. Se tutti – e dico tutti – andiamo d’accordo, le riprese filano lisce, l’esperienza è tranquilla ed i risultati sono fantastici. Se diciamo tutti la stessa cosa e parliamo la stessa lingua, il pubblico lo sentirà. In quei casi il film assomiglia davvero a quello che abbiamo deciso di fare insieme.