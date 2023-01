Hogwarts Legacy: nuovo video di gameplay da 11 minuti

IGN ha pubblicato un corposo video di gameplay tratto dalla versione PS5 di Hogwarts Legacy, con ben 11 minuti di sequenze in-game e un’intera missione. Il filmato, che trovate qui sotto, mostra lo svolgimento di una delle quest presenti nel gioco che vede il protagonista e uno dei suoi compagni indagare su un’arena che ospita in gran segreto dei combattimenti tra draghi. Ecco il video:

Recentemente abbiamo scoperto che Hogwarts Legacy includerà oltre 100 missioni secondarie e che la durata complessiva del gioco supererà le 80 ore per un’avventura che promette di essere davvero entusiasmante per tutti gli appassionati del Wizarding World.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è tornato a mostrarsi recentemente in uno splendido cinematic trailer che ci ricorda che l’attesissimo GDR ambientato nel Wizarding World è ormai in arrivo. Il gioco ci permetterà di vestire i panni di uno studente nella Hogwarts del 1800 in un’avventura open-world di ampio respiro. Nel gioco infatti potremo non solo esplorare molti dei luoghi iconici dell’universo di Harry Potter, ma avremo modo anche di lanciare incantesimi, distillare pozioni, prenderci cura delle creature magiche e tanto altro ancora.

Hogwarts Legacy uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il 10 Febbraio 2023, con l’accesso anticipato di 72 ore che inizierà il 7 Febbraio 2023. La versione per la generazione precedente di console, invece, subirà un discreto ritardo rispetto al previsto: uscirà infatti il 4 Aprile 2023 su PlayStation 4 e Xbox One ed il 25 Luglio 2023 su Nintendo Switch.

Leggi anche: