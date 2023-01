Hogwarts Legacy: cinematic trailer per l’atteso videogioco prequel di Harry Potter

La vostra lettera per la più famosa scuola di magia e stregoneria è in arrivo: ecco il nuovo trailer cinematico per l’attesissimo Hogwarts Legacy, videogioco prequel delle saghe di Harry Potter e Animali Fantastici ambientato alla fine dell’800.

Ricordiamo che abbiamo recentemente scoperto che sarà Simon Pegg (attore britannico noto per film come L’alba dei morti dementi e Hot Fuzz ma anche per saghe come Star Trek, Star Wars e Mission:Impossible) a dare la voce a Phineas Nigellus Black, preside di Hogwarts nel gioco. La saga cinematografica di Harry Potter, negli anni, ha fatto razzia di quasi tutti gli attori inglesi più famosi, ma finora non c’era stato un ruolo destinato a Pegg, che ora, invece, entra a far parte della celebre famiglia Black, nei panni dell’antenato di Sirius, che fu Preside di Hogwarts sul finire dell’800. Non si tratta, come i fan dei romanzi ricorderanno, di un personaggio inventato appositamente per il gioco, ma di un trisavolo ideato direttamente da J.K. Rowling per la saga letteraria, dove è citato e presente in veste di quadro parlante, riproposto brevemente anche nel lungometraggio de L’Ordine della Fenice, interpretato in questo caso da John Atterbury.

Pubblicato da Warner Bros. Games sotto l’etichetta Portkey Games, Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo immersivo d’azione open world ambientato nel mondo magico del 1800. I giocatori iniziano al quinto anno e partono per un viaggio che li porterà a esplorare ambientazioni nuove e familiari, scoprire animali magici, preparare pozioni, imparare incantesimi, sviluppare i propri talenti e rendere unico il proprio personaggio per diventare il mago o la strega dei loro sogni.

Hogwarts Legacy uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il 10 Febbraio 2023, con l’accesso anticipato di 72 ore che inizierà il 7 Febbraio 2023. La versione per la generazione precedente di console subirà un discreto ritardo rispetto al previsto: uscirà infatti il 4 Aprile 2023 su PlayStation 4 e Xbox One ed il 25 Luglio 2023 su Nintendo Switch.

Leggi anche: