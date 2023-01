Hogwarts Legacy: durata del gioco e numero delle missioni secondarie svelati ufficialmente

Continuano ad emergere numerosi dettagli su Hogwarts Legacy. Il director Alan Tew ha recentemente rivelato quale dovrebbe essere la durata effettiva del gioco. Stando a quanto riferito da Tew per completare l’avventura al 100%, ossia per portare a termine le missioni del Golden Path, le Side Quests e i Class Assignments, ci vogliono più di 80 ore.

Abbiamo visto che la longevità varia moltissimo sulla base del singolo giocatore e sulla base del completamento delle missioni secondarie. Io posso descrivere la mia esperienza personale. Io sono un persona, come potete immaginare, che ha vissuto l’intero gioco più volte e potete capire quanto io lo conosca – ha dichiarato Alan Tew. Ho recentemente completato una partita al 100% e, anche tutte le mie informazioni e la mia conoscenza, ho avuto bisogno di oltre 80 ore per arrivare alla fine. Penso che vi sia molto contenuto a disposizione col quale divertirsi e non vedo l’ora che le persone possano provare questa esperienza.

Un’informazione che risulta essere di fatto in linea con quantoo scoperto nel recente leak legato all’art book ufficiale di Hogwarts Legacy, nel quale si parlava di 75 ore circa per completare al 100% l’avventura.

A fornire ulteriori dettagli sui contenuti presenti in Hogwarts Legacy ci ha pensato anche Moira Squier, narrative director e autrice del gioco che ha rivelato quante missioni secondarie ci saranno nel gioco. Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di GamesRadar, la narrative director ha dichiarato che ci saranno ben 100 quest secondarie.

“La trama principale è complessa e coinvolgente, e coinvolge un gran numero di personaggi e punti di vista differenti”, ha spiegato Squier, “ma concedere ai giocatori delle scelte durante la campagna ci consente di fare in modo che possano raccontare la propria versione di questa epica storia. Persino le quest secondarie, che sono oltre cento, permettono agli utenti di manipolare la campagna principale in base alle esperienze che hanno avuto. Interagire con qualcuno durante una missione facoltativa avrà un impatto su come ci rapporteremo a quello stesso personaggio nella storia principale, e viceversa.”

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il 10 Febbraio 2023, con l’accesso anticipato di 72 ore che inizierà il 7 Febbraio 2023. La versione per la generazione precedente di console, invece, subirà un discreto ritardo rispetto al previsto: uscirà infatti il 4 Aprile 2023 su PlayStation 4 e Xbox One ed il 25 Luglio 2023 su Nintendo Switch.

