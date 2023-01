Netflix: tutte le novità di febbraio 2022 in un video ufficiale

Netflix ha appena rilasciato il suo consueto recap mensile con tutte (o quasi) le novità previste per il prossimo mese di febbraio, e come al solito c’è di che gioire, tra novità assolute, grandi revival e nuove stagioni di serie celebri.

Febbraio inizia con I milioni di Gunther e Figli di Mattia Torre. Prosegue con la coppia Borghi-Marinelli in Non essere cattivo e una meravigliosa Matilda De Angelis in La legge di Lidia Poët, ma si chiude sulle calde spiagge di Outer Banks. Ma c’è largo spazio di manovra anche per documentari e anime.

01 febbraio

Detective Conan: The Culprit Hanzawa

I milioni di Gunther

The Pledge

02 febbraio

Freeridge

03 febbraio

Dalla paura all’amore

06 febbraio

Vinland Saga 2

09 febbraio

You: Stagione 4 Parte 1

10 febbraio

Da me o da te

14 febbraio

Perfect Match

15 febbraio



16 febbraio

Aggretsuko 5

22 febbraio

7 donne e un mistero

23 febbraio

Outer Banks 3

24 febbraio

Oddballs 2

Un fantasma in casa

Formula 1: Drive to survive 5

28 febbraio

Too Hot To Handle: Germania

