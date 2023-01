Aggretsuko 5: trailer della stagione finale dell’anime Sanrio/Netflix

Dopo quattro stagioni e uno speciale di Natale, anche Aggretsuko, la nota serie anime Netflix creata a partire dai personaggi originali Sanrio, si avvia alla sua naturale conclusione, a febbraio, con la quinta serie, che tirerà le somme sulle curiose vicende dell’amatissima (e impacciatissima) panda minore e dei suoi amici e colleghi. Ecco dunque che, per prepararci all’avvento della nuova stagione, Netflix pubblica il trailer ufficiale. L’appuntamento con le nuove puntate è al 16 febbraio.

La serie di Aggretsuko segue la vita quotidiana dell’impiegata Retsuko, che sfoga le sue frustrazioni nei confronti del capo e dei colleghi cantando a squarciagola brani di death metal. In questa stagione, dopo essersi licenziato, Haida è sfrattato dall’appartamento di proprietà dei genitori e inizia a vivere in un Internet café. Qui incontra Shikabane, che sembra aver abbandonato ogni speranza. Retsuko decide di condividere la casa con Haida per salvarlo. Poi un individuo sospetto che dice di far parte di Diet si presenta per assoldare Retsuko…

