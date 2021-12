7 Donne e un mistero: tre clip e due spot dal nuovo film di Alessandro Genovesi

È nei cinema da Natale 7 Donne e un mistero, di Alessandro Genovesi, tratto dal film di François Ozon 8 Femmes: un mistery thriller tutto al femminile di cui vi presentiamo tre clip e due spot, uno dei quali dedicato alla presentazione dei personaggi.

Nel cast ritroviamo Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri e Ornella Vanoni.

Ambientato nell’Italia degli anni ’30, 7 Donne e un mistero racconta le concitate ore che seguono l’inspiegabile omicidio di un imprenditore, nonché marito e padre, al centro di un variopinto gruppo di donne che, dopo essersi riunite nella villa di famiglia per celebrare insieme la vigilia di Natale, si trovano costrette ad affrontare e rivelare l’un l’altra segreti e sotterfugi per cercare di risolvere un mistero che in qualche modo le riguarda tutte. Sono infatti tutte sospettate, chi sarà l’assassina?

Il film, scritto da Alessandro Genovesi e Lisa Nur Sultan, è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del Gruppo Fremantle, e Warner Bros. Entertainment Italia. 7 Donne e un mistero sarà al cinema dal 25 Dicembre, distribuito da Warner Bros. Pictures.

Leggi anche: