Formula 1: Drive to Survive rinnovato per le stagioni 5 e 6 da Netflix, continuerà il silenzio di Verstappen?

Netflix ha deciso di rinnovare la serie Formula 1: Drive to Survive per la stagione 5 e 6. Si tratta di un risultato dovuto alla crescente audience dello show che permette di offrire uno sguardo molto ravvicinato alle gare di Formula 1. Drive to Survive ha ottenuto la top 10 per la migliore audience in ben 56 Paesi.

Lo sguardo molto penetrante di Formula 1: Drive to Survive ha portato anche a creare tensioni con gli stessi piloti protagonisti dello show, considerando che Max Verstappen ha ultimamente rifiutato di partecipare, considerando che, a suo parere, la terza stagione della serie lo avrebbe messo in cattiva luce, soprattutto quando ha mostrato la sua rivalità con Lewis Hamilton. Verstappen perciò ha deciso di non prestarsi alle interviste per lo show, nonostante sia apparso nei filmati che raccontano la stagione. Lo vedremo protagonista nei nuovi episodi?

La serie Formula 1: Drive to Survive ha ottenuto anche ampi consensi negli Stati Uniti, dove sta aiutando ad aumentare il bacino di pubblico interessato a questo sport. Formula 1: Drive to Survive è prodotto da James Gay-Rees (Amy, Senna) e Paul Martin (Diego Maradona) per Box to Box Films. La quinta stagione è attualmente in produzione, considerando che sta seguendo l’attuale campionato di Formula 1.