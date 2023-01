Il debutto di You 4 si avvicina e il nostro Joe è andato a Londra probabilmente per accumulare nuove vittime.

Vi era mancato Joe? You 4 vi fornirà presto la vostra dose quotidiana di “stranezze” e mistero. Probabilmente siete qui perché siete curiosi di sapere qualcosa in più della prossima stagione di una delle serie thriller più popolari di Netflix. Perché anche a voi in fondo piace pianificare in anticipo così, sempre al top del vostro gioco, andando oltre. Bene, preparatevi per un altro giro di scappatelle e inevitabili omicidi per mano di Joe Goldberg, ehm, il professor Jonathan Moore, dato che la nuova stagione è proprio dietro l’angolo.

L’ultima volta che abbiamo visto Joe Goldberg (Penn Badgley), era in agguato per le strade di Parigi in incognito, indicando che si era trasferito all’estero dopo aver ucciso sua moglie Love Quinn (Victoria Pedretti), aver dato via il suo bambino e simulato la propria morte. Sapete, roba tipica di Joe Goldberg.

Tutti i segni indicavano che sarebbe andato nella Città delle Luci alla ricerca di Marienne Bellamy (Tati Gabrielle), la sua fiamma bibliotecaria che ha scoperto la verità dietro le sue tendenze contorte e omicide nel finale della terza stagione. Ora nuove informazioni fanno ancora più luce sui dettagli della prossima stagione, tra cui un nuovo interesse amoroso (ossessione), location e altro.

Ora residente a Londra, Joe Goldberg è in qualche modo diventato il professor Jonathan Moore.

Ha dedicato la sua vita agli studi accademici e apparentemente ha messo da parte le sue “attività extrascolastiche”, anche se Marienne è ancora nella sua mente. Appare nella clip insieme al resto del cast completamente nuovo di studenti, aristocratici e possibili future vittime della stagione. Ecco tutto ciò che sappiamo sulla quarta stagione di YOU e il trailer pubblicato su YouTube:

Joe diventa Jonathan

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale della Stagione 4 Parte 1 il 9 gennaio, dandoci un’anteprima di due minuti e trenta secondi di ciò per cui entusiasmarsi nella nuova stagione. Sembra “succoso” come sempre, con molto sfarzo e glamour tra i nuovi “amici” di Joe. Joe ha un nuovo personaggio a Londra e sembra che stia cercando di cambiare la sua vita dai suoi modi sinistri.

Questa volta, dovrà assaggiare la sua stessa medicina ed è LUI ad essere pedinato! Da quello che possiamo dire, la stagione sarà all’altezza della descrizione di Penn Badgley quando ha detto che il tono sarà simile a quello che conosciamo ma sta cambiando in quanto c’è un formato diverso… È quasi come se stessimo cambiando leggermente il genere. E penso che funzionerà. Il genere, ovviamente, è un giallo giallo, secondo Netflix.

Nonostante il finale della Stagione 3 mostri Joe a Parigi, la Stagione 4 si svolgerà effettivamente a Londra, dove è più economico girare, anche se parte della stagione sarà ambientata nella Città dell’Amore.

Ma quando esce You 4? La stagione 4 di You sarà composta da 10 episodi divisi in due parti, con il lancio della prima metà ora programmato per il 9 febbraio 2023 (originariamente era previsto per il 10 febbraio). Anche la parte 2 è stata anticipata di un giorno e i restanti 5 episodi saranno ora presentati in anteprima il 9 marzo. Le riprese sono iniziate il 21 marzo 2022 a Londra e si sono concluse il 27 agosto 2022.

Il divertente annuncio della data è arrivato anche con un video che ha catturato i fan su ciò che Joe ha fatto dall’ultima volta che l’abbiamo visto e ci ha presentato un pool di nuove potenziali vittime e sospetti nella sua orbita mentre si è stabilito dall’altra parte dello stagno. Oltre al suo caratteristico berretto da baseball, Joe ha indossato molti cappelli in passato. Dalle umili origini come bibliotecario, la carriera di Joe si è ora evoluta in un dottorato di ricerca. Incontra il professor Jonathan Moore, il nuovo alias che Joe ha adottato per la sua vita a Londra.

Indovinello per voi: Chi ha due occhi, indossa un berretto e usa diversi pseudonimi per uccidere le persone mentre giustifica i suoi crimini nella sua testa? Avete indovinato, è Joe Goldberg e ora è andato all’estero per continuare il suo passatempo preferito in una nuovissima stagione di You.

Basato sui libri di Caroline Kepnes, You è un thriller psicologico che segue la vita di Joe Goldberg (Penn Badgley). Nella prima stagione, Joe è il manager di una libreria a New York quando incontra e si innamora di Guinevere Beck (Elizabeth Lail), un’aspirante scrittrice. L’ossessione di Joe lo porta a perseguitare Beck mentre commette vari omicidi per eliminare chiunque ostacoli la loro storia d’amore.

Nella seconda stagione, Joe corre a Los Angeles per sfuggire ai suoi crimini e assume un nuovo pseudonimo, Will Bettelheim. Lì incontra uno chef di nome Love Quinn (Victoria Pedretti) e ricade nel suo vecchio schema di ossessione e omicidio nel tentativo di far funzionare il suo rapporto con lei. Ma Joe scopre presto che c’è un lato oscuro nell’amore. Alla terza stagione, Joe e Love si sono sposati e si sono trasferiti nel sobborgo californiano di Madre Linda per crescere il figlio, Henry, e sfuggire ai crimini della stagione precedente.

Tuttavia, quando Joe ricade nelle sue vecchie abitudini ossessionato dalla sua vicina di casa, Natalie, e dalla bibliotecaria locale, Marienne, Love adotta misure estreme per proteggere la sua famiglia perfetta.

Dopo che Joe si è alzato e ha lasciato la sua vita suburbana in Madre Linda, ci sono una serie di nuovi personaggi che si uniscono al cast per la quarta stagione. Badgley tornerà ovviamente nei panni di Joe Goldberg sotto lo pseudonimo di Jonathan Moore, e il recente trailer ha confermato che lo faremo rivedere Tati Gabrielle nei panni di Marienne Bellamy.

Tati Gabrielle nei panni di Marienne Bellamy, l’ex capo della bibliotecaria di Joe e ossessione della terza stagione. Charlotte Ritchie (Ghosts) nei panni di Kate, che sarà l’ultima ossessione di Joe nonostante lei lo detestasse fin dall’inizio. Potrebbe anche conoscere i suoi oscuri segreti Stephen Hagan nei panni di Malcom, un festaiolo fuori dal mondo e fidanzato di Kate. Lukas Gage (Euphoria, The White Lotus) interpreterà Adam, un ragazzo ricco e un ex-pat, un giocatore d’azzardo e proprietario del club dove il gruppo di amici ama fare festa.

Tilly Keeper (Eastenders) nei panni di Lady Phoebe, una popolare socialite e migliore amica di Kate. È anche la ragazza di Adam. Ed Speleers (Outlander) nei panni di Rhys Montrose, un eccentrico autore e aspirante politico. Si è fatto strada dopo essere nato in povertà e sembra essere il più equilibrato del gruppo di amici. Ben Wiggins nei panni di Roald, un altro aristocratico amico di lunga data di Kate che potrebbe nascondere i suoi oscuri segreti.

E poi ancora Amy Leigh Hickman nei panni della studentessa di lettere del professor Moore, Nadia. Eve Austin nei panni di Gemma, probabilmente la più stonata del gruppo di amici d’élite di Oxford. Altri nuovi membri del cast includono Niccy Lin, Aidan Cheng, Ozioma Whenu, Dario Coates, Sean Pertwee, Brad Alexander, Alison Pargeter e Adam James.

La serie originale era stata annunciata per la prima volta nel febbraio 2015 quando è stato rivelato che Greg Berlanti e Sera Gamble stavano sviluppando e scrivendo uno show tv basato sul libro di Caroline Kepnes. Berlanti e Gamble inizialmente hanno presentato la serie a Showtime e Netflix, ma sono stati rifiutati. Nel gennaio 2017, è stato annunciato che Lifetime aveva acquistato la serie tv e ad aprile 2017 lo show ha ricevuto un ordine diretto di 10 episodi per la serie. Nel luglio 2018, prima della premiere della serie tv, Lifetime ha annunciato che avrebbe rinnovato la serie tv per una seconda stagione.

Ma, a dicembre 2018, è stato annunciato che Lifetime aveva annullato il rinnovo della serie e che Netflix stava riprendendo lo show prima della sua seconda stagione. La seconda stagione di You è stata presentata in anteprima su Netflix ed è stata ben accolta sulla piattaforma. Successivamente è stato annunciato che You è stato uno degli show tv più popolari su Netflix nel 2019.

Nel gennaio 2020, Netflix ha rinnovato la serie per una terza stagione che è andata in onda il 15 ottobre 2021. Prima che la terza stagione della serie tv fosse presentata in anteprima, Netflix lo ha annunciato stava rinnovando la serie tv per una quarta stagione. Le riprese della quarta stagione di You sono iniziate il 21 marzo 2022 a Londra e si sono concluse il 27 agosto 2022.

You è prodotto da Berlanti Productions, Alloy Entertainment e A+E Studios in associazione con Warner Horizon Television, ora Warner Bros. Television. La serie tv è stata nominata per diversi premi tra cui il Saturn Award per la migliore serie horror e thriller in streaming, gli MTV Movie & TV Awards per il miglior cattivo e altro ancora. Ora, con la quarta stagione quasi arrivata, ecco tutto ciò che dovete sapere su You Stagione 4 dalla trama alla data di uscita.

Cosa potrebbe accadere in You 4?

Spoilers di You stagione 3 da qui in avanti se non l’avete ancora vista. You è definito dai suoi colpi di scena sbalorditivi, incredibili e spesso improbabili, quindi è un compito da pazzi cercare di prevedere cosa ci sarà in serbo a Londra nella stagione 4.

Anche se una solida ipotesi è che Joe commette un omicidio. Quello che possiamo considerare è come è finita la stagione 3: con Joe che mette in scena la propria morte (per mano di sua moglie, Love Quinn, interpretata da Victoria Pedretti); uccidere sua moglie, Love; lasciando suo figlio, Henry, letteralmente sulla soglia di casa – anche se adottato da genitori molto migliori – e fuggendo a Parigi alla ricerca di Marienne.

In un’intervista Badgley ha rivelato che la prossima stagione potrebbe essere molto diversa… soprattutto perché potrebbe riguardare più il rapporto di Joe con se stesso.

Perché questo non è proprio uno show su un assassino, questo è una serie su qualcosa di più particolare. Pensiamo che stia portando all’estremo gli errori che facciamo nelle relazioni per il bene di una buona storia.

Ad esempio, dobbiamo davvero deporre le nostre spade e smettere di essere competitivi nelle relazioni, ma questo è molto difficile da fare.

In un’altra intervista invece Sera Gamble ha notato che nella quarta stagione, Joe dovrà anche affrontare le ripercussioni emotive dell’abbandono di Henry. Pensiamo che lo modellerà da questo momento in avanti. E anche il suo piano esatto su quando e se sarebbe tornato per suo figlio è qualcosa di cui gli sceneggiatori sicuramente potranno giocare.

Gli ultimi momenti della terza stagione hanno rivelato che Joe (Penn Badgley) era vivo e vegeto e quindi sarebbe sopravvissuto per uccidere un altro giorno. E poiché Love Quinn è stata, beh, fatta saltare in aria da Joe nel finale della terza stagione, è probabile che non tornerà per altri episodi. Victoria Pedretti lo ha confermato in un’intervista a Marie Claire, dicendo: “Per quanto ne so, è morta”.

Anche se la Pedretti non ha parlato con gli showrunner o gli sceneggiatori di riprendere il ruolo in un flashback o in qualsiasi altra veste, è assolutamente aperta all’idea. ha adorato la serie tv e le persone con cui ha lavorato. E questo personaggio è fantastico, il più delle volte è stato un vero spasso per lei. Quindi sì, sarebbe certamente interessata a tornare.

Per quanto riguarda Tati Gabrielle (si apre in una nuova scheda), che ha interpretato l’artista/bibliotecario e l’oggetto dell’ossessione della terza stagione di Joe, Marienne, le cose sono meno conclusive. La stagione 3 si è conclusa con Marienne che è sfuggita per un pelo alle tendenze violente di Love, ma ha ascoltato il suo consiglio di lasciare Madre Linda e non voltarsi mai indietro.

In un’intervista, Gabrielle non ha potuto né confermare né negare se fosse stata coinvolta per la nuova stagione. Ma si può teorizzare che il suo personaggio fosse riuscito a fuggire dalla California con sua figlia, Juliet, al seguito.

Penso che sia in Francia, come quello di cui parla con Joe. Sentiamo che sarebbe come un’insegnante d’arte o un’artista su commissione. Vedremo solo che trovasse la pace che stava cercando. Fare arte e lasciare che suo figlio abbia la vita più libera e adorabile e per loro essere felice.

Concludiamo la nostra lunga carrellata su quello che dovete sapere su You 4 dicendo che due settimane dopo l’inizio delle riprese alla fine di marzo 2021, Netflix ha rivelato quale città europea sarà la nuova casa di Joe. Piuttosto che la Città dell’Amore accennata alla fine della stagione 3, la stagione 4 sarà ambientata a Londra, che lo streamer ha anticipato con una lista di letture piena di Charles Dickens e Sherlock Holmes. La criptica didascalia di Instagram recitava:

Joe è tornato per divertirsi dannatamente. Se la scelta del suo libro ci dice qualcosa… il nostro ragazzo potrebbe non essere più a Parigi.

You 4 debutterà su Netflix il 9 febbraio.