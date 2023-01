Silent Hill: oltre al remake, Townfall e f, ci sarebbero altri tre progetti in sviluppo

A quanto pare, ci sarebbero altri tre progetti legati a Silent Hill che non sono stati ancora annunciati. A riferirlo è stato il solito Dusk Golem che tramite Resetera ha fatto sapere che Konami avrebbe in serbo ben altre sorprese per i fan oltre ai già noti Silent Hill 2 remake, Townfall f e persino del rumoreggiato The Short Message.

Ci sono almeno tre progetti di Silent Hill che non sono stati ancora annunciati, senza contare Short Message. Sì, davvero. Ma uno di questi è ancora in una fase di sviluppo iniziale – ha riferito Dusk Golem.

Ciò significa che nel 2023 potremmo ricevere maggiori informazioni su quali sono i piani di Konami per riportare in vita il brand di Silent Hill. Come sappiamo, recentemente Konami ha svelato tutta una serie di progetti durante l’evento dedicato al futuro della celebre serie horror tra cui figurano l’atteso remake del secondo capitolo, Silent Hill f e Townfall, senza dimenticare la serie TV interattiva Ascension. Inoltre, c’è anche da considerare che da tempo si parla anche del potenziale arrivo di una demo interattiva chiamata Silent Hill:The Short Message, non ufficiale ma già emersa tramite la classificazione.

Stando a quanto riferito da Dusk Golem, dunque, potremmo scoprire qualcosa in più di due di questi nuovi progetti nel prossimo futuro, magari proprio entro il 2023. Ma è ancora decisamente troppo presto per capire se le dichiarazioni del noto insider siano effettivamente fondate.

Facciamo inoltre un punto della situazione sui giochi di Silent Hill per ora annunciati. Abbiamo il remake di Silent Hill 2 che punta a svecchiare le meccaniche, restando quanto più fedele possibile al materiale originale. Per riuscire nell’intento, il team si è avvalso dell’aiuto di Masahiro Ito, il principale art director dell’originale, e Akira Yamaoka, il celebre compositore storico della serie.

Silent Hill Townfall, invece, è un nuovo misterioso gioco legato alla serie, sviluppato da No Code. Non sappiamo molto di questo progetto ma stando ad alcune indiscrezioni il titolo dovrebbe far parte di una sorta di antologia di esperienze Indie volte ad arricchire l’affascinante immaginario di Silent Hill.

Infine, Silent Hill f è il nuovo capitolo della serie horror di Konami. Il gioco avrà una storia completamente nuova e sarà ambientato nel Giappone degli anni ’60.