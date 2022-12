Robert Downey Jr. nuovamente nei panni di Tony Stark? È possibile

Sappiamo tutti l’importanza che Robert Downey Jr. ha avuto nell’economia interna del Marvel Cinematic Universe, essendone stato il vero e proprio cardine per la maggior parte del tempo, divenendo amatissimo nel ruolo di Tony Stark / Iron Man e creando un vuoto incolmabile nel cuore dei fan alla dipartita del personaggio in Avengers: Endgame. Da diverso tempo le voci su un possibile ritorno dell’eroe (e, naturalmente, del suo interprete) sono insistenti, grazie alla “scusa” del Multiverso, e ora, a due mesi di distanza dalla prima soffiata, My Time To Shine Hello rincara la dose, affermando che lo rivedremo sicuramente in un film, o forse due.

RDJ is back baby (for Secret Wars for sure, and there's been some talks for a cameo in Armor Wars) — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) December 28, 2022

Il primo sarebbe Avengers: Secret Wars, previsto per il 2025, di cui ancora non si sa praticamente nulla, ma l’insider dà l’attore come confermato; il secondo, invece, sarebbe Armor Wars, in cui potrebbe partecipare.

Per assurdo, sarebbe narrativamente più semplice inserirlo in quello dato in forse, dato che avendo come protagonista War Machine e parlando del lascito tecnologico/guerrafondaio di Tony Stark sarebbe normale la presenza di camei sottoforma di flashback o messaggi preregistrati.

Secret Wars, invece, potrebbe sfruttare il Multiverso per mostrarci una variante di Tony Stark, magari molto diversa da quella che conosciamo: un rischio calcolato, simile a quanto visto in Loki o Il Multiverso della Follia, con la differenza però della forzata assenza della versione originale. Staremo a vedere, sempre se il tutto si dimostrerà veritiero.

Per il resto, Downey Jr. lo rivedremo presto in Oppenheimer, di Christopher Nolan: senza contare i rumor relativi a un possibile avvicinamento di James Gunn all’attore per un ingaggio nell’universo DC, magari nel ruolo di Lex Luthor, come richiesto a gran voce da molti fan.

