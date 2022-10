Robert Downey Jr. potrebbe tornare a interpretare Tony Stark / Iron Man nel prossimo Avengers

Tra i personaggi cardine del Marvel Cinematic Universe dobbiamo annoverare, per forza di cose, il Tony Stark / Iron Man interpretato da Robert Downey Jr., che ha saputo trasformare un personaggio di secondo piano nei fumetti in un protagonista nevralgico dell’intera struttura della saga, dandole il “la” e chiudendo alla grande la propria parabola in Avengers: Endgame, lasciando oltretutto importanti strascichi in quel che è venuto dopo. Downey Jr. ha sempre lasciato intendere che il suo percorso in Marvel si fosse concluso, ma forse qualcosa si sta smuovendo, stando al discretamente affidabile insider My Time To Shine Hello.

Secret Wars yes, Kang Dynasty no https://t.co/bcVxCtN710 — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) October 17, 2022

Adult Morgan Stark will return and in a big way — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) October 17, 2022

Stando alle sue fonti, difatti, i Marvel Studios si starebbero muovendo in direzione di un ritorno dell’attore nel ruolo, come affermano alcuni rumor che lo vorrebbero partecipe sia in Kang Dinasty che in Secret Wars. Secondo l’insider il ritorno sarà invece limitato solo a Secret Wars, e insieme a lui ci sarà anche sua figlia Morgan, ormai cresciuta.

Naturalmente non abbiamo alcun dettaglio in merito e si tratta di semplici voci di corridoio, ma tutto è ormai possibile: nei fumetti i personaggi resuscitano e non scordiamo che grazie al Multiverso potrebbe benissimo essere il Tony Stark di un altro piano parallelo.

Morgan potrebbe essere ancora Katherine Langford, che ne ha incarnato il ruolo in Endgame (solo per poi essere tagliata dal montaggio finale)? Downey Jr. sarà davvero interessato all’offerta?

In caso contrario, ci sarebbe sempre la carta del recasting, ormai sdoganato dopo Harrison Ford, soprattutto se parliamo di un Tony di un altro universo, che potrebbe dunque avere fattezze diverse, come accaduto ai Peter Parker di No Way Home.

