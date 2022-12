Superman: per James Gunn il film ha la priorità su tutto, ed i fan vogliono Robert Downey Jr. come Lex Luthor

Nonostante si parli della possibilità che Henry Cavill non venga riassorbito nel DC Cinematic Universe nei panni di Superman, James Gunn ha dichiarato che i progetti sul character hanno la priorità su tutto. Il CEO di DC Studios non ha confermato se Henry Cavill sarà o meno l’Uomo d’Acciaio, ma l’interesse per il personaggio ci sta tutto.

James Gunn ha risposto così ad un fan su Twitter riguardo alla questione Superman:

Superman è una delle priorità per i nostri progetti, se non la priorità in assoluto.

Sono parole che arrivano dopo che il The Hollywood Reporter ha rivelato diverse novità importati per quanto riguarda i progetti DC. Su tutti il fatto che Wonder Woman 3 non verrà realizzato, e, inoltre, sembra che Jason Momoa svestirà i panni di Aquaman per indossare quelli di Lobo.

Ma, l’idea di rimettere Henry Cavill nei panni di Superman sembra sia stata ventilata già da Walter Hamada, l’ex capo della DC Films, che aveva intenzione di realizzare un progetto davvero molto ambizioso: stiamo parlando di un film su Crisi Sulle Terre Infinite, la saga a fumetti più importante della storia DC Comics.

In tutto ciò i fan si sono già portati avanti, e dopo aver visto Robert Downey Jr. completamente senza capelli per la serie TV The Sympathizer, l’utente YouTube Stryder HD ha creato una versione deepfake di Downey nei panni del villain di Superman. Il filmato è stato creato sovrapponendo il volto di Downey a quello di Kevin Spacey, che ha interpretato Luthor nel Superman del 2006. Ecco il video.

Parlando della sua esperienza con Superman, Henry Cavill ha dichiarato: