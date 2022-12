Wonder Woman 3 è stato cancellato

Secondo quanto riferito dal The Hollwyood Reporter James Gunn e Peter Safran avrebbero annunciato a Patty Jenkins che Wonder Woman 3 non si farà.

Tra le decisioni forti già prese dalla Warner Bros. Discovery, e l’insediamento come CEO dei DC Studios di James Gunn e Peter Safran sembra che l’universo cinematografico DC abbia ricevuto un altro scossone. Secondo quanto riferito dal The Hollwyood Reporter il progetto su Wonder Woman 3 sarebbe stato cancellato.

Le fonti del sito avrebbero rivelato che Patty Jenkins e Geoff Johns avrebbero proposto un trattamento per Wonder Woman 3, e gli stessi James Gunn e Peter Safran avrebbero detto alla filmmaker che il lungometraggio non proseguirà con la produzione.

Nonostante i DC Studio non abbiano dei particolari vincoli di budget, questa decisione avrebbe portato già alla base a risparmiare qualche decina di milioni di dollari, considerando l’ingaggio da venti milioni di Gal Gadot, ed i 12 milioni che sarebbero stati destinati a Patty Jenkins.

A questo punto viene da domandarsi se la Wonder Woman di Gal Gadot verrò reinserita in qualche altro film DC, oppure il character sembra essere destinato a scomparire. Qualche tempo fa la stessa Gal Gadot aveva parlato in maniera fiduciosa dello sviluppo di Wonder Woman 3.

Stiamo parlando del progetto!- aveva dichiarato- Attualmente siamo in un mix di cose tra il lavorare sulla sceneggiatura e sviluppare il terzo capitolo del film, perciò stiamo scaldando le ruote, e sono super entusiasta all’idea che gli appassionati potranno vedere Wonder Woman 3 una volta che la lavorazione sarà completata.

Il terzo film avrebbe dato ancora più spazio al personaggio interpretato dall’ex Wonder Woman Lynda Carter. La sua presenza era stata così descritta dalla stessa Gal Gadot:

Lynda mi ha fatto da mentore fin dall’inizio della mia esperienza come Wonder Woman. Lei c’è stata sempre, mi ha dato dei suggerimenti, e mi ha supportata in tutto. Ha aiutato tanto il progetto, ed è stato grandioso averla avuta in Wonder Woman 1984, e poterla avere anche per questo terzo film. E questa volta sarà ancora meglio. La adoro.

Ecco il cameo di Lynda Carter nel secondo film di Wonder Woman.