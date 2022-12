Gudetama: Un nuovo viaggio da oggi su Netflix, ecco una clip musicale

13—Dic—2022 / 10:13 AM

Dopo Aggretsuko e Rilakkuma and Kaoru, un nuovo franchise Sanrio arriva su Netflix. Gudetama: Un nuovo viaggio è un road movie letargico ed empatetico sulla ricerca dei propri genitori… dedicato agli amanti del dolce far niente! La serie, che vede protagonisti anche Akiyoshi Nakao e Serena Motola, è sulla piattaforma streaming da oggi, 13 dicembre, e per avere un’idea della follia che permea l’opera ecco una clip musicale multi-audio tutta da ridere.

Sinossi:

Avendo accettato l’idea che finirà comunque sul piatto di qualcuno, Gudetama vuole solo poltrire. Ma sotto la spinta dell’intraprendente e soffocante pulcino Shakipiyo, esce dal frigorifero per esplorare il mondo. Insieme questi due personaggi diametralmente opposti intraprendono un’avventura per trovare la loro madre!

