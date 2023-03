Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon disponibile da oggi, nuovo trailer e video musicale

La strega di Umbra torna su Nintendo Switch per svelare la sua storia in Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon: ecco un nuovo trailer e il video musicale.

Bayonetta torna oggi su Nintendo Switch, in una veste completamente inedita e assolutamente incantevole. Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon rappresenta infatti un radicale cambio di rotta rispetto alla saga originale, diventata celebre in tutto il mondo grazie alla sua natura di gioco d’azione e al carisma della protagonista. Questo nuovo capitolo, difatti, è stato pensato come fosse un libro illustrato di favole, che racconta la nascita della Strega di Umbra con uno stile unico e iconico, mostrando un lato fanciullesco del personaggio, permettendo ai giocatori di aiutare la piccola Cereza ad affrontare le sue paure durante il viaggio, alla ricerca del potere magico che la aiuterà a salvare la madre. Cereza, infatti, è una ragazza che vorrebbe diventare forte e sicura di sé e che prima di essere chiamata “Bayonetta”, dovrà affrontare una missione a passo di danza attraverso le insidie della foresta proibita di Avalon, al fianco del demone infernale Cheshire.

Questo nuovo appuntamento con la saga, la giovane novizia Cereza e il demone Cheshire scatta oggi e per l’occasione sono stati realizzati diversi contributi ufficiali, nonché uno speciale overview trailer di lancio che mostra lati inediti dell’opera interattiva.

Vi mostriamo, inoltre, il video ufficiale della canzone di Hitomi Kurokawa “Le Chéile i bhForaois Sholas na Gealaí” (Together in the Moonlit Forest), interpretata dalla giovane Lauren McGlynnm, e un’illustrazione specialissima realizzata dal fumettista e illustratore romano Giacomo Bevilacqua (noto, fra le altre cose, per A Panda Piace) che immortala i due protagonisti di questa nuova e incantevole avventura nel suo stile caratteristico, declinato in chiave fiabesca.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon è disponibile sia in digitale (sullo shop Nintendo), sia in versione su scheda (anche direttamente dal My Nintendo Store) in esclusiva per Nintendo Switch: un’avventura “in doppio straordinaria” e piena di sorprese che aspetta solo di essere scritta e vissuta. Per avere la meglio contro i pericoli e le avversità della foresta proibita, sarà indispensabile sfruttare le abilità di Cereza e Cheshire, unendo le loro forze e controllando individualmente – in singolo o in coppia – la ragazza e il demone con un uso accurato (ma agevole nei controlli) dei Joy-Con.

