BTS: Yet To Come In Cinemas, nuovo trailer dell’evento cinematografico-musicale

Il trionfale concerto di Busan della boyband numero uno al mondo, editato per le sale, arriverà a febbraio col titolo BTS: Yet To Come In Cinemas

A inizio febbraio, il nuovo concerto dei BTS, BTS <YET TO COME> IN BUSAN, sarà proiettato nei cinema di tutto il mondo in occasione dell’evento in contemporanea globale BTS: Yet To Come In Cinemas. Arriva oggi un inedito trailer ufficiale di questo eccezionale appuntamento cinematografico, editato e remixato per il grande schermo, presentando riprese con angolazioni ravvicinate e una visione completamente nuova dell’intero concerto.

Proprio grazie alle immagini raccolte durante il concerto registrato a ottobre a Busan, in Corea del Sud, davanti a una folla da tutto esaurito, il pubblico potrà vedere RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook esibirsi in canzoni di successo che abbracciano tutta la loro carriera, tra cui “Dynamite”, “Butter” e “IDOL”, oltre alla prima esibizione in concerto di “Run BTS” dall’ultimo album del gruppo, Proof.

BTS: Yet To Come In Cinemas sarà presentato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo in oltre 110 paesi. In Italia l’appuntamento sarà solo per cinque giorni, l’1, 2, 3, 4 e 5 febbraio 2023 (elenco sale a breve su nexodigital.it). Le proiezioni di sabato 4 febbraio saranno dedicate ai “Light Stick Screenings” e permetteranno al pubblico di festeggiare l’evento utilizzando il caratteristico merchandising illuminato della band.

Le prevendite apriranno a partire dall’11 gennaio. Informazioni aggiornate sui biglietti e sui cinema che parteciperanno all’evento saranno disponibili sul sito ufficiale www.btsyettocomeincinemas.com e su nexodigital.it. Il film è distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Digital che ha già distribuito BTS |Bring the Soul: the Movie e BTS | Break the Silence.

I BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, sono una boyband sudcoreana nominata ai GRAMMY che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo sin dal debutto nel giugno 2013. I membri dei BTS sono RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. Riconosciuto per la loro musica autentica e autoprodotta, per le performance di alto livello e per il modo in cui interagiscono con i loro fan, il gruppo si è affermato come icona pop del XXI secolo, battendo innumerevoli record mondiali. Oltre a esercitare un’influenza positiva attraverso le loro attività sociali come la campagna LOVE MYSELF e il discorso delle Nazioni Unite “Speak Yourself”, il gruppo ha mobilitato milioni di fan in tutto il mondo (con il nome di ARMY), ha collezionato sei singoli n. 1 della Billboard Hot 100 in un anno e poco più di un mese e si è esibito in numerosi spettacoli da tutto esaurito negli stadi di tutto il mondo. I BTS sono stati inoltre nominati Entertainer dell’anno 2020 dal TIME e, per tre anni di fila, sono stati nominati ai 63°, 64° e 65° GRAMMY Awards, collezionando numerosi premi prestigiosi come i Billboard Music Awards, gli American Music Awards (Artist of the Year 2021) e gli MTV Video Music Awards.

