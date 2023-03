Il Viaggio Leggendario: trailer e clip, dal 23 marzo nelle sale

Il 23 marzo arriva nei cinema di tutta Italia il primo lungometraggio del due DinsiemE, beniamini dei ragazzi che ora passano da YouTube al grande schermo, similmente a quanto già fatto dai Me contro Te, che hanno letteralmente fatto faville al botteghino coi loro film. Riuscirà Il Viaggio Leggendario a raggiungere traguardi simili? Lo scopriremo presto: intanto ecco trailer e clip tratti dalla pellicola, chiaramente pensata per un pubblico infantile e che tanto ricorda, nello stile, la tv dei ragazzi di trent’anni fa.

Il film, distribuito da Medusa, è tratto dal libro omonimo del duo edito da Magazzini Salani, e vede nel cast anche Herbert Ballerina, Sofia Iacuitto, Gianni Franco, Riccardo Cicogna e Ladislao Liverani, per la regia di Alessio Liguori, che ha così commentato il progetto:

La mia infanzia è stata caratterizzata e segnata dal grande cinema americano e dai film d’avventura, ai fantasy fino alla fantascienza. Ma più di ogni altra cosa, la meraviglia e lo stupore di bambino, sono stati amplificati a dismisura dal cinema di grandi autori che hanno segnato un’epoca, come Steven Spielberg, Robert Zemeckis, Ivan Reitman e George Lucas. È passato molto tempo, ma quel bambino non mi ha mai abbandonato e quando ho letto per la prima volta “Il Viaggio Leggendario” ho colto subito l’opportunità di poter raccontare una storia davvero fantastica a un giovane pubblico, rievocando quel senso di meraviglia e bellezza con il quale sono cresciuto. (…) La lettura mi ha immediatamente riportato ad un’altra fantastica esperienza della mia infanzia: quella nei parchi a tema, dove ho potuto visitare in prima persona questi mondi ricostruiti, restandone segnato per sempre. Nell’approcciare al film ho voluto unire queste due grandi suggestioni: i contenuti e la narrazione del cinema di fine secolo scorso e l’esperienza ludica dei parchi a tema, allo scopo di far vivere allo spettatore quel senso di stupore e fascinazione che mi ha accompagnato per tutta la vita.

Per chi non li conoscesse, i DinsiemE sono due ragazzi palermitani, divenuti famosi su YouTube grazie ai loro video divertenti e a canzoni tormentone come “Estate Perfetta” e “Non prende il Cell”. All’anagrafe Erick Parisi (nato 10 agosto 1996) e Dominick Alaimo (nata il 17 agosto 1997) non solo sono una coppia su YouTube, ma anche nella vita reale. I due youtubers pubblicano filmati in cui devono affrontare due misteriosi antagonisti, la coppia di scienziati malvagi Dottor Giniu e dottor Timoti, che vogliono conquistare il pianeta. Con i loro video freschi e le loro challenge divertenti sono riusciti a guadagnarsi tantissimi follower in poco tempo, creando la grande famiglia dei “Dinsiemini”, dando inizio ad un vero e proprio fenomeno mediatico. Il loro canale YouTube, che si rivolge principalmente a un pubblico di bambini tra i 5 e i 10 anni, conta ad oggi oltre un milione e mezzo di iscritti. La coppia ha, inoltre, pubblicato libri di grande successo con Salani e in commercio si trovano album di figurine, gadget, capi di abbigliamento a testimonianza del grande seguito di pubblico che li segue con grande calore, anche nelle numerose tappe dei tour in tutta Italia.

Sinossi:

È sera, Erick e Dominick ricevono un pacco misterioso da parte di uno strano postino. All’interno c’è un videogioco, di cui non hanno mai sentito parlare: “Il Viaggio Leggendario”. Incuriositi, i due iniziano a giocare e vengono trasportati in un’altra dimensione, ovvero nel mondo di Leggendaria. All’improvviso Erick viene catturato dal malvagio Dottor Timoti, alleato con suo fratello Dottor Giniu, scienziati pazzi e nemici giurati dei DinsiemE. Dominick non riesce a salvarlo, e i due ragazzi si ritrovano da soli. Nei loro percorsi paralleli, Erick e Dominick imparano ben presto che a Leggendaria, per sopravvivere, dovranno applicare la logica a livelli dei videogiochi. Dominick, alla ricerca di Erick, si ritrova nel livello di Camelot, dove incontra la principessa Ginevra; Erick invece è nel livello del Regno di Atlantide, dove trova come suo alleato il filosofo Platone e… addirittura si ritrova a duellare con il capitano dei pirati! Tante sono le sfide e tanti sono i nuovi personaggi che incontreranno lungo il percorso. In un’entusiasmante corsa contro il tempo fino ad arrivare all’ultimo livello… Riusciranno a fermare il Dottor Giniu, a salvare Leggendaria e a tornare a casa?

