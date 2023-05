Silent Land: dal 29 giugno nelle sale italiane il film di Aga Woszczyńska ambientato in Sardegna

Un insolito lungometraggio italo-polacco, Silent Land, ha come sfondo l'assolato paesaggio sardo: la pellicola arriverà in sala il prossimo 29 giugno.

I Wonder Pictures, in collaborazione con Sardegna Film Commission, annuncia l’arrivo nelle sale italiane di Silent Land, primo lungometraggio diretto da Aga Woszczyńska, al cinema dal 29 giugno. Gli assolati paesaggi della Sardegna fanno da sfondo a un inatteso dramma interiore, scatenato da un incidente che sconvolge le vacanze estive di una benestante e giovane coppia polacca che ha deciso di soggiornare in un’isolata villetta in Sardegna con vista mare, completa di piscina.

L’apparente idillio quotidiano di Anna (Agnieszka Żulewska) e Adam (Dobromir Dymecki) viene così improvvisamente interrotto da una serie di eventi: i ventilatori non funzionano e la piscina, a causa della siccità, si trova senz’acqua. Non bastano la limpidezza dei fondali marini, la bellezza della macchia mediterranea e la quiete del paesaggio per ricomporre la tensione tra i due protagonisti; al contrario, le loro coscienze saranno profondamente scosse dagli inattesi eventi e dalle loro conseguenze. Silent Land mette al centro un difficile rapporto di coppia, in un racconto che esplode presto nel dramma e fa emergere il lato più oscuro delle relazioni interpersonali.

Silent Land ha debuttato in anteprima mondiale al Toronto IFF Platform Competition nel 2021, e nello stesso anno ha vinto il premio FIPRESCI nell’International Competition del Thessaloniki Film Festival. Nel 2022 ha aperto il Kinoteka Film Festival ed è stato premiato come Miglior Film al Crossing Europe Film Festival. Prima dell’uscita in italia, il film verrà presentato alla 19a edizione di Biografilm Festival (Bologna, 9-19 giugno). Silent Land è una coproduzione polacco-italo-ceca di Agnieszka Wasiak per la polacca Lava Films, Giovanni Pompili per l’italiana Kino Produzioni e Jordi Niubó per la società ceca i/o post, in Italia sarà distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Sardegna Film Commission.

Sinossi:

Una giovane coppia polacca affitta una villa in Sardegna, per godersi la vacanza ideale. Le aspettative dei due però si scontrano con la realtà quando si rendono conto che la piscina della villa non è agibile. Ignorando i problemi di siccità dell’isola, insistono perché venga riparata e riempita. Ma la presenza di uno sconosciuto, addetto alla riparazione, apre una crepa nell’apparente idillio e innesca una serie di eventi che porterà i due ad agire in modo istintivo e irrazionale, trascinandoli verso il punto più oscuro della loro relazione.

