The Last of Us: Parte 1 su PC: annunciata la data d’uscita ai The Game Awards 2022

In occasione dei The Game Awards 2022, Naughty Dog ha annunciato la data d’uscita di The Last of Us: Parte 1 su PC. Il gioco sarà disponibile a partire dal 3 marzo 2023.

Vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 è il remake del celebre capolavoro di Naughty Dog. Il titolo vanta un gameplay modernizzato, effetti grafici evoluti, controlli migliorati e presenza di animazioni ridisegnate con le ultime tecnologie sviluppate dal team. Il gioco includerà inoltre anche il DLC Left Behind.

Rivivi l’indimenticabile esperienza di The Last of Us, vincitore di oltre 200 premi come Gioco dell’Anno, ora riprogrammato per console PlayStation 5 – recita la descrizione ufficiale del gioco.

In una civiltà senza futuro, dove imperversano infetti e criminali, un uomo ormai segnato dalla vita, Joel, viene ingaggiato per condurre una ragazzina di 14 anni, Ellie, fino a una zona di quarantena militare. Ma quello che in principio sembra un incarico irrilevante, diventa presto un logorante viaggio attraverso gli Stati Uniti.

The Last of Us Parte 1 è ora disponibile su PS5.