Offerte Amazon: Sonic Frontiers in sconto per il Black Friday 2022

Le offerte di Amazon per il Black Friday 2022 ci permetto di acquistare Sonic Frontiers, il nuovo titolo della serie dedicata al Porcospino Blu, in super sconto.

Le offerte Amazon per il Black Friday 2022 ci permettono di acquistare Sonic Frontiers a prezzo scontato. Il gioco è disponibile per tutte le piattaforme con uno sconto che rappresenta un’ottima occasione di risparmio per un titolo che è uscito soltanto due settimane fa. Qui di seguito trovate i link per acquistare il prodotto:

Il prezzo consigliato per il gioco è di 59,99€, ma su Amazon al momento potrete acquistarlo a soli 37,99€ nella versione per PS4 e PS5 e a 39,99€ per la versione Switch e Xbox. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Nella nostra recensione, abbiamo sottolineato che “Sonic Frontiers è un grande passo per il brand: arrivano novità che da tempo la gente chiedeva, anche se non troppo limate sotto il punto di vista tecnico. Il mondo aperto riesce ad emozionare più di quanto potrebbe sembrare da un trailer, e le fasi old style, seppur proposte con qualche twist interessante, riescono a spezzare il ritmo quanto basta. Interessante anche la trama del gioco, che propone degli spunti per nulla scontati.”

