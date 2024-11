Amazon raddoppia l’investimento in Anthropic, aggiungendo 4 miliardi per potenziare l’AI. L'alleanza tra le due aziende potrebbe mettere a rischio la leadership di OpenAI.

Amazon ha annunciato di aver raddoppiato il proprio investimento in Anthropic, impegnandosi a fornire un ulteriore finanziamento di 4 miliardi di dollari, che si somma ai 4 miliardi già destinati lo scorso anno. Sebbene rimanga un investitore di minoranza, Amazon ha assicurato un accordo strategico con Anthropic, che renderà Amazon Web Services (AWS) il partner principale per il cloud e l’addestramento dei modelli AI.

E’ un importante passo avanti per consolidare la posizione di Amazon nel competitivo settore dell’intelligenza artificiale, dove rivali come OpenAI e altre aziende stanno rapidamente espandendo le proprie capacità.

L’accordo sui chip AI di Amazon

Un elemento chiave di questa nuova partnership è la decisione di Anthropic di utilizzare i chip AI proprietari di Amazon, Trainium e Inferentia, per addestrare i suoi futuri modelli fondamentali. Secondo quanto riportato da The Information, Amazon avrebbe reso questa collaborazione vincolata all’adozione del suo hardware AI al posto dei chip NVIDIA, leader del settore. L’accordo è stato confermato da entrambe le società in comunicati stampa separati.

Anthropic ha inoltre dichiarato che collaborerà con Annapurna Labs, il team di progettazione hardware di Amazon, per sviluppare la prossima generazione di acceleratori Trainium. Questa iniziativa congiunta include la scrittura di kernel a basso livello per interfacciarsi direttamente con il silicio di Trainium e il miglioramento dello stack software AWS Neuron per massimizzare l’efficienza computazionale.

Una spinta necessaria per Anthropic

Questa iniezione di capitali arriva in un momento cruciale per Anthropic, che si trova ad affrontare ingenti costi operativi. Secondo recenti stime, l’azienda prevede di spendere oltre 2,7 miliardi di dollari entro la fine del 2024. Prima dell’annuncio odierno, Anthropic aveva già raccolto 9,7 miliardi di dollari, ma il nuovo finanziamento fornisce all’azienda una maggiore stabilità per continuare a competere con OpenAI e altri leader del settore AI.

Parallelamente, Amazon mira a rafforzare la sua posizione come leader tecnologico non solo nell’e-commerce, ma anche nell’intelligenza artificiale. L’accordo con Anthropic consente ad AWS di consolidare la sua reputazione come partner affidabile per il cloud e l’addestramento di modelli AI avanzati. Inoltre, il controllo sull’hardware AI attraverso Trainium e Inferentia potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo significativo, consentendo ad Amazon di ridurre la dipendenza da fornitori come NVIDIA.