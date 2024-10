Anthropic continua a rafforzare il proprio team reclutando un altro co-fondatore di OpenAI, Durk Kingma, che verrà assunto con un ruolo non ancora specificato. Kingma, che ha annunciato la sua nuova posizione tramite un post su X, ha espresso entusiasmo per l’approccio di Anthropic allo sviluppo di intelligenza artificiale, una visione condivisa da numerosi ex membri di OpenAI che hanno scelto di unirsi alla concorrenza.

Questa notizia segue l’assunzione di John Schulman, un altro co-fondatore di OpenAI, che ha lasciato il laboratorio ad agosto per tornare a un lavoro più tecnico, confermando un trend che vede diversi membri di alto profilo abbandonare la casa madre per approdare ad Anthropic. Fondata nel 2021 da ex membri di OpenAI e Google, Anthropic è cresciuta rapidamente, proponendosi come un’alternativa a OpenAI con un forte impegno per la sicurezza e l’etica nello sviluppo dell’intelligenza artificiale. I suoi modelli, noti come Claude, competono direttamente con ChatGPT.

Kingma, che in passato ha diretto il team di algoritmi di OpenAI prima di entrare in Google Brain nel 2018, ha spiegato che la sua decisione di unirsi ad Anthropic deriva dal desiderio di contribuire allo sviluppo di sistemi AI potenti ma responsabili. Il suo passaggio a Google e poi a Anthropic riflette preoccupazioni condivise da altri fondatori di OpenAI, in particolare sulla mancanza di trasparenza nella gestione della compagnia sotto la guida di Sam Altman.

Dario Amodei, un altro ex leader di OpenAI che ha lasciato per fondare Anthropic, ha dichiarato che la sua decisione di andarsene era legata alla percezione che OpenAI fosse concentrata esclusivamente sul potenziamento dei modelli, senza sufficiente attenzione alla sicurezza. Insomma, la storia si ripete. OpenAI è in grado di affrontare altre perdite così di rilievo?