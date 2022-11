Milan Games Week: IIDEA presente nell’Indie Dungeon a supporto degli sviluppatori indipendenti italiani

Anche quest’anno IIDEA sarà presente all’evento per supportare gli studi di sviluppo indipendenti italiani, che potranno esporre i loro lavori all’interno di Indie Dungeon. Nell’area all’interno del padiglione 20, saranno presenti anche gli studi di sviluppo selezionati tramite il Bando Indie 2022 tra cui Operaludica con Dragonero – L’ascesa di Draquir, Trinity Team con Bud Spencer & Terence Hill – Slaps And Beans 2, Tiny Bull Studios con Omen Exitio: 1927 e tanti altri ancora.

Visitando Indie Dungeon si potranno inoltre vedere dal vivo le ultime creazioni di tantissimi altri studi: Crystalia Games con Music Store Simulator, Rovida Games con VERSEZERO, SeaRing Team con SeaRing, The Fox Software con Active Soccer 2023, Glasshouse Studios con Glasshouse, Giulychu Game Developer con Project: A.R.M., Commodore Industries con Steel Saviour Reloaded, Kid Onion Studio con River Tails: Stronger Together, Panik Arcade con Yellow Taxi Goes Vroom, A Few Rounds Games con Umbral Core, Dark Tower Interactive con Ascent Project e Jollypunch Games con RoboDunk.

Sarà possibile scoprire anche i 5 videogiochi finalisti del Red Bull Indie Forge, il progetto dedicato agli studi di sviluppo indipendenti italiani realizzato da Red Bull in collaborazione con IIDEA per sostenere concretamente l’ecosistema dello sviluppo di videogiochi in Italia. Saranno presenti quindi Safe Place Game Studio con Venice 2089, CINIC Games con Extra Coin, Bad Seed con Crime ‘O Clock, Yonder con Caracoles e Green Flamingo con Spanky’s Battle Swing.

Ma non è tutto: Indie Dungeon, infatti, sarà anche uno show quotidiano sul Main Stage di Milan Games Week & Cartoomics: durante i giorni della manifestazione sarà infatti possibile assistere ai talk di alcuni dei principali studi di sviluppo italiani, che racconteranno la loro esperienza e incontreranno gli appassionati.

Gli appuntamenti, che si terranno al padiglione 16, saranno con Ubisoft Milan che venerdì 25 alle ore 12.15 racconterà le storie dietro a Mario + Rabbids Sparks of Hope, con RaceWard Studio che venerdì 25 alle 13.45 parlerà di un titolo non ancora annunciato, con Reply Game Studios che sabato 26 alle ore 10.45 parlerà di Soulstice, con Jyamma Games che sabato 26 alle ore 11.30 dirà la sua su Enotria The Last Song e con Stormind Games che domenica 27 alle ore 10.45 porterà l’esperienza nella realizzazione di Batora: Lost Haven. Inoltre, venerdì 25 alle 14.45 sullo Stage eBay nel padiglione 12 interverrà Operaludica per raccontare il videogioco Dragonero – L’ascesa di Draquir insieme ai creatori della serie a fumetti Dragonero, Stefano Vietti e Luca Enoch.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Milan Games Week & Cartoomics si terrà da venerdì 25 a domenica 27 novembre 2022 a Fiera Milano Rho.