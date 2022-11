eBay torna a Milan Games Week con tanti ospiti ed eventi speciali: ecco il programma

Mancano solo 7 giorni all’inizio della nuova edizione di Milan Games Week & Cartoomics. Quest’anno la kermesse milanese si preannuncia imperdibile, con un palinsesto fittissimo che si estende per la prima volta su 4 padiglioni. Ad attendere gli appassionati ci saranno ospiti di fama internazionale del mondo dei videogiochi, come l’attore e doppiatore Troy Baker, dei fumetti, come Humberto Ramos, importante autore di alcune tra le più amate avventure di Spider-Man, e molti altri ancora.

Il Main Stage della fiera, invece, ospiterà numerose performance dal vivo di artisti musicali come La Rappresentante di Lista, Rocco Hunt, 13Pietro e, per la prima volta in assoluto, venerdì 25 novembre le porte della kermesse rimarranno aperte fino alle 23:00 per la Black Friday Night, con un programma ad hoc ricco di appuntamenti, contenuti speciali e tantissimi show da non perdere. Tra questi ci sarà una puntata speciale, dal vivo e in esclusiva, del Pub dell’Amico di Dario Moccia.

La stessa sera, inoltre, il padiglione Gaming vedrà protagonisti anche tutti i più noti creator, youtuber, streamer e influencer come Cydonia, Kurolily, Sabaku e moltissimi altri. Ma le sorprese che attendono i visitatori non finiscono qui!

Per il secondo anno consecutivo, infatti, eBay sarà presente in fiera con uno stand dedicato con un ricco programma che includerà ospiti ed eventi speciali che coinvolgeranno gli appassionati del gaming e dei collezionabili. A casa eBay sarà possibile trovare oggetti rari e collezionabili, oltre che personalità, influencer ed altri eventi imperdibili come le masterclass di Inntale dedicate ai giochi di ruolo, i talk sui comics indipendenti e il Cortocircuito, la storica rubrica settimana di Multiplayer.it che, per l’occasione, si fa in tre.

Dal 25 al 27 novembre, dalle 16:00 alle 18:00, Pierpaolo Greco, Francesco Serino e Alessio Pianesani saranno in diretta da Casa eBay per condurre tre puntate speciali del Cortocircuito con ospiti, tanto divertimento e, per la prima volta, con la partecipazione del pubblico. Qui di seguito, trovate tutti gli appuntamenti di Casa eBay:

Venerdì 25 novembre

11:45 – 12:30 – INDIE COMICS – Essere un Collettivo

12:45 -13:30 – ROLL OF THE DICE – Marvel Mission Arena

13:45 – 14:30 – HEROES ON STAGE – Emiliano Mammuccari

14:45 – 15:30 – CARTOMICS CAFE’ – Dragonero

16:00 – 18:00 – IL CORTOCIRCUITO

15:45 – 16:30 – MASTERCLASS GAMES – Pokémon Hero

16:45 – 17:30 – CARTOMICS CAFE’

17:45 – 18:30 – CARTOMICS CAFE’

18:45 – 19:30 – CARTOMICS CAFE’ – Zerocalcare incontra Humberto Ramos

19:45 – 20:30 – ROLL OF THE DICE

20:45 – 23:00 – EVENTO SPECIALE – Con Inntale

Sabato 26 novembre

10:15 – 11:00 – INDIE COMICS – immaginari post-apocalittici

11:15 -12:00 – CARTOMICS CAFE’

12:15 – 13:00 – ROLL OF THE DICE – Marvel United

13:15 – 14:15 – CARTOMICS CAFE’ – J-pop Manga Show

14:30 – 15:15 – MASTERCLASS GAMES – Pokémon Hero

15:30 – 16:15 – CARTOMICS CAFE’ – 60 anni di Spider-man

16:00 – 18:00 – IL CORTOCIRCUITO

16:30- 17:15 – CARTOMICS CAFE’

17:30 – 18:30 – ROLL OF THE DICE

Domenica 27 novembre

10:15 – 11:00 – INDIE COMICS – Incontro con il Collettivo Moleste

11:15 -12:00 – ROLL OF THE DICE – Cyberpunk 2077 C’mon

12:15 – 13:00 – CARTOMICS CAFE’ – Edizioni BD Show

13:15 – 14:00 – CARTOMICS CAFE’ – Manga e Zeth Comic Business

14:15 – 15:00- CARTOMICS CAFE – Humberto Ramos Art

15:15 – 16:00 – MASTERCLASS GAMES – Pokémon Hero

16:00 – 18:00 – IL CORTOCIRCUITO

16:15- 17:15 – EVENTO SPECIALE – Con Inntale

17:30 – 18:15 – CARTOMICS CAFE’

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Milan Games Week & Cartoomics si terrà da venerdì 25 a domenica 27 novembre 2022 a Fiera Milano Rho.