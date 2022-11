Forspoken sarà presente a Milan Games Week & Cartoomics 2022

A Milan Games Week & Cartoomics sarà possibile provare in anteprima Forspoken, il nuovo GDR open world di Square Enix.

22—Nov—2022 / 11:13 AM

A Milan Games Week & Cartoomics 2022 sarà possibile provare in anteprima Forspoken. In occasione dell’attesa kermesse videoludica, Square Enix Ltd. e Luminous Productions, insieme al partner distributivo PLAION, permetteranno ai visitatori di testare con mano le potenzialità del nuovo GDR open world.

Presso l’area PlayStation, all’interno del Padiglione 16 – dedicato all’intrattenimento videoludico nell’ambito della Gaming Zone powered by Gamestop – sarà possibile immergersi nel mondo di Athia e di vestire i panni di Frey Holland, grazie a 4 postazioni di gioco PlayStation 5 che permetteranno agli appassionati di provare il titolo per la prima volta in anteprima italiana.

Forspoken è un action RPG che segue il viaggio di Frey, una giovane di New York che viene trasportata nella bellissima quanto crudele terra di Athia. Nel tentativo di tornare a casa, Frey dovrà utilizzare le sue abilità magiche appena scoperte per attraversare terre spettacolari, combattere contro creature mostruose e sconfiggere potenti matriarche note come Tantas.

Progettato per PlayStation 5, Forspoken sfrutterà al massimo la potenza della nuova console e permetterà a Luminous Productions di sviluppare la sua filosofia e offrire un’esperienza di gioco mai vista prima che fonde l’arte con le tecnologie più all’avanguardia. Forspoken uscirà contemporaneamente su PS5 e PC (su STEAM, Epic Games Store e Microsoft Store) il 24 gennaio 2023, e può già essere pre-ordinato. Il DLC Forspoken: In Tanta We Trust sarà disponibile nell’estate del 2023.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che all’interno del padiglione 16 della fiera, l’area PlayStation ospiterà anche tante altre anteprime di giochi terze parti come Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, l’interessante rifacimento dello spin-off di Final Fantasy VII con protagonista Zack Fair e l’attesissimo Street Fighter 6. Inoltre, sarà anche possibile provare alcune delle recenti esclusive PS5, come God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7 e tanto altro ancora.

Milan Games Week & Cartoomics 2022 si terrà da venerdì 25 a domenica 27 novembre 2022, presso il polo Fiera Milano Rho.

Leggi anche: