Milan Games Week & Cartoomics: grande successo per Casa eBay tra attività non stop e ospiti d’eccezione

Grande successo per Casa eBay alla Milan Games Week & Cartoomics 2022 tra attività non stop, ospiti d’eccezione ed eventi dedicati agli appassionati di videogiochi.

02—Dic—2022 / 10:15 AM

L’edizione 2022 di Milan Games Week & Cartoomics si è conclusa con numeri da record: sono stati oltre 105.000 gli appassionati che hanno popolato i padiglioni di Fiera Milano Rho per un evento unico, arricchito da un palinsesto mai visto prima, in grado di unire tutte le anime della kermesse: dai videogiochi ai boardgame, dall’esport ai fumetti, senza dimenticare i cosplay e la musica.

Quest’anno per la prima volta l’evento ha occupato ben 4 padiglioni del polo fieristico milanese (8-12-16-20), offrendo molto più spazio ad adulti e bambini mossi dalle loro passioni nerd e geek, attratti da una mole di special guest, videogiochi, fumetti, boardgame, mostre e tornei mai vista prima d’ora.

Ebay, anche quest’anno main partner della manifestazione, ha colorato le tre giornate di Milan Games Week & Cartoomics con numerosi eventi che hanno coinvolto appassionati del gaming e dei collezionabili. Lo spazio di Casa eBay ha ospitato per tutta la durata dell’evento ospiti d’eccezione, influencer come Kurolily, Cydonia, Sabaku e tantissimi altri, oltre ad eventi imperdibili come le masterclass di Inntale dedicate ai giochi di ruolo, i talk sui fumetti e tanto altro ancora.

Grazie a due postazioni, una dedicata alle console e videogiochi Nintendo e una per PC gaming MSI, i visitatori hanno potuto provare anche alcuni titoli di recente uscita. Non sono mancati poi anche i momenti dedicati a trading cards e giochi da tavolo: all’interno dello spazio di Casa eBay, gli appassionati hanno potuto provare liberamente i giochi con gli amici e con gli altri visitatori grazie alla presenza di diversi tavoli da gioco. Per permettere ai giocatori di usufruire delle offerte Ebay, tra l’altro, ogni postazione è stata accompagnata da un QR Code che ha permesso ai visitatori di acquistare i prodotti, gli oggetti rari ed i collezionabili.

A raccontare live l’evento, insieme ad Ebay, anche la redazione di Multiplayer.it che da una speciale postazione Twitch all’interno dello spazio Casa eBay ha condotto tre corposissime puntate del Cortocircuito, la storica rubrica settimanale Twitch di Multiplayer.it con oltre 40 mila spettatori a puntata.

Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino – conduttori del popolare talk show – hanno portato all’interno dello spazio di Casa eBay il loro irresistibile format capace di mescolare efficacemente informazione, divertimento e imprevedibilità. Le tre puntate del Cortocircuito hanno ospitato all’interno dell’acquario dello stand eBay tre ospiti d’eccezione, Cristina Nava, Andrea Pessino e Cydonia che si sono raccontati ai microfoni dell’irriverente show di Multiplayer.it tra aneddoti sulla loro carriera e prospettive per il futuro.

Infine, grandi appuntamenti anche per gli appassionati di fumetti: per tutta la durata dell’evento Zeth Castle e Cavernadiplatone hanno condotto diverse puntate del Cartoomics Cafè, format di Star Comics che ha ospitato diversi autori, illustratori e special guest con diversi appuntamenti che hanno coinvolto tantissimi appassionati.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che le date della prossima edizione di Milan Games Week & Cartoomics sono state già svelate. La prossima edizione della fiera dedicata al mondo dei videogiochi, dei fumetti e della pop culture si terrà dal 24 al 26 novembre 2023 nell’ormai tradizionale cornice di Fiera Milano Rho.