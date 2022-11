Forspoken: nuovo video dedicato all’esplorazione di Athia

Forspoken torna a mostrarsi in un nuovo video tutto dedicato all'esplorazione del vasto mondo di Athia. Vediamo il filmato.

Forspoken torna a mostrarsi in un nuovo video incentrato sulle possibilità offerte dall’esplorazione del mondo di Athia. Dopo il video sul parkour magico ed il trailer sul sistema di combattimento di Frey, ecco un nuovo filmato sulle caratteristiche dell’ambientazione del gioco, ricca di bellezze, luoghi inesplorati e pericoli inattesi.

Nel video, Athia viene descritto come un mondo magico tutto da scoprire. Il filmato mostra anche una delle principali città che esploreremo nel corso dell’avventura ed il funzionamento delle missioni secondarie. Durante il suo viaggio, infatti, Frey potrà accettare degli incarichi opzionali dagli abitanti di Athia per ottenere punti esperienza e denaro per acquistare oggetti utili, tra cui tomi che permetteranno di potenziare le magie.

Forspoken è un GDR d’azione che segue il viaggio di Frey, una giovane di New York che viene trasportata nella bellissima quanto crudele terra di Athia – si legge nella descrizione ufficiale.

Nel tentativo di tornare a casa, Frey deve utilizzare le sue abilità magiche appena scoperte per attraversare terre spettacolari, combattere contro creature mostruose e sconfiggere potenti matriarche note come Tantas.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Forspoken sarà disponibile a partire dal 24 gennaio 2023 per PS5 e PC.